«Справочная» «Точки» запустила чат-бота на базе GPT

Онлайн-журнал для бизнеса «Справочная» (бренд-медиа «Точки») запустил нейросетевого чат-бота на основе ChatGPT. «Изи бизи бот» поможет предпринимателю решить сразу несколько бизнес-задач, сэкономив ему время для других дел. На обработку запроса боту потребуется около минуты.

Что умеет чат-бот «Справочной»: подбирает коды ОКВЭД для предпринимателей; формулирует тактичные ответы на негативные отзывы клиентов. Сначала он проанализирует комментарий клиента, а затем предложит варианты ответа от лица бренда; закрывает медиа-задачи бизнеса: бот подберёт блогеров, чья аудитория релевантна бренду, и у которых он в будущем сможет заказать рекламу; гнерирует заголовки и описания для рекламных кампаний, пользователю нужно только указать тему и выбрать рекламную площадку. После этого бот пришлёт варианты идей.

«Команда «Справочной» уже пять лет делает жизнь предпринимателя проще. В этот раз мы решили помочь нашим клиентам автоматизировать некоторые процессы, которые могут отнимать много времени. Наш чат-бот значительно оптимизирует работу бизнеса, особенно в условиях быстро меняющейся рыночной ситуации. Важно, что бот запоминает детали разговора и может строить ответы, основываясь на информации, которую ему уже сообщил пользователь», — сказала главный редактор «Справочной» Яна Истомина.

Со временем у бота появятся новые опции. Например: помощь с финансовыми расчётами. Бот будет считать маржинальность, налоги, необходимую прибыль для покрытия кредита, зарплаты; услуги HR-специалиста. Чат-бот «Справочной» поможет предпринимателю сгенерировать текст для вакансии; моральная поддержка. Поможет не падать духом, когда дела идут наперекосяк и напомнит, сколько сил уже вложено в бизнес.

Сам бот бесплатный, но после нескольких запросов он предложит пользователю подписаться на telegram-канал «Справочной», а затем попросит ввести электронную почту. После этого чат-бот будет работать без ограничений.