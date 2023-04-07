CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

15 регионов интегрировали новые онлайн-услуги и меры поддержки в цифровую платформу МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ расширен перечень региональных мер поддержки и услуг, доступных малому и среднему бизнесу в режиме онлайн. В числе 15 регионов, которые обновили свои меры поддержки для получения предпринимателями в электронном виде: Амурская, Ивановская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская и Ульяновская области, а также республики Бурятия и Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский и Камчатский края, Москва, Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители корпорации МСП.

«Мы совместно с субъектами России поступательно расширяем возможности получения региональных мер поддержки на МСП.РФ. К сегодняшнему дню на цифровой платформе предприниматели могут подать онлайн-заявки на различные виды региональных мер поддержки. В их числе консультационные, финансовые, образовательные и др. Среди наиболее востребованных — автоматизация бизнес-процессов компании, внедрение электронного документооборота, модернизация производства, содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации и иные услуги», – отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

В ряде регионов предприниматели теперь также могут воспользоваться помощью в продвижении своего предприятия и выпускаемых товаров. Через цифровую платформу в режиме онлайн доступна подача заявки на такие услуги, как софинансирование сертификации экспортной продукции, формирование брендбука, создание рекламных материалов, разработка сайта, создание страниц в социальных сетях и их продвижение, оформление карточек для маркетплейсов, помощь в поиске дополнительных рынков сбыта, реклама продукции и услуг, бизнес-обучение, консультации.

Всего на МСП.РФ сегодня представлено 426 оцифрованных региональных услуг для развития бизнеса. На них уже поступило более 22 тыс. онлайн-заявок от предпринимателей.

В числе регионов-лидеров по оказанию поддержки через цифровую платформу - Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Омская области, Санкт-Петербург. Существенно повысили взаимодействие онлайн с бизнесом по оказанию региональных мер поддержки через МСП.РФ Ленинградская область, Хабаровский край, а также Челябинская и Иркутская области.

***

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 г. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Amazon изъяла из продажи российский «тамагочи для хакеров».

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G

Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах

Чат-бот Google убедительно заявил о причастности Билла Гейтса к геноциду человечества и к вакцинам с микрочипами

В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще