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ДИТ Москвы: пропускная способность сети городского Wi-Fi увеличена перед сезоном прогулок в парках

Скорость городской беспроводной сети в московских парках стала выше и теперь составляет до 10 Мбит/сек. Благодаря увеличению пропускной способности сети москвичи и гости столицы смогут еще быстрее загружать музыку, просматривать видео и пользоваться различными сайтами и приложениями в парковых зонах.

«Сегодня бесплатным интернетом можно воспользоваться в 61 столичном парке. Там установлено более 1,1 тыс. точек доступа. Только за прошедший год городской вайфай появился на ВДНХ, в центральной части Парка Горького, в Сиреневом саду Измайловского парка культуры и отдыха, Парке «Певческое поле», Саду будущего и других локациях Парка Яуза. В преддверии весенне-летнего сезона мы увеличили скорость доступа в парковых зонах. Это позволит горожанам и гостям столицы еще комфортнее проводить время в зеленых зонах - прокладывать маршруты прогулок, общаться в месседжерах, слушать музыку и смотреть видео», — сказал Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской вайфай» Департамента информационных технологий города Москвы.

Прогуливаясь по столице, москвичам и гостям города не нужно проходить авторизацию несколько раз. Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации. Проходить идентификацию нужно раз в три месяца в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

Узнать, действует ли сеть вайфай в любимой зоне отдыха, горожане могут на специальной интерактивной карте на портале mos.ru.

Всего в столице уже больше 22 тыс. точек подключения к бесплатному городскому вайфаю. Они расположены в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, а также на центральных улицах и в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца.

Для подключения нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после этого пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на портале mos.ru или по номеру телефона через SMS, далее нажать кнопку «Войти в интернет».

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