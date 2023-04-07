«Тинькофф» запустил Tinkoff ID для авторизации юридических лиц

«Тинькофф» объявил о расширении функциональности сервиса для безопасного онлайн-входа Tinkoff ID — теперь он доступен и для авторизации юридических лиц. Первой компанией, подключившей сервис, стала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Авторизация по Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным кабинетом в «Тинькофф бизнесе». Подключить Tinkoff ID для юридических лиц себе на сайт или в приложение может любая компания, которая работает с бизнесом и индивидуальными предпринимателями, — для этого не нужно быть клиентом «Тинькофф».

Интеграция Tinkoff ID взаимно упрощает взаимодействие между платформой, предоставляющей товары или услуги бизнесу, и ее клиентами — юридическими лицами. Первым подключение Tinkoff ID позволяет увеличить конверсию входа на сайт, повысить процент оплат, а также упростить и автоматизировать выставление счетов. Вторым же Tinkoff ID экономит время на регистрацию и вход, помогает с легкостью запрашивать и оплачивать счета, а также упростить бухгалтерию в целом и не только.

Tinkoff ID для юридических лиц позволяет бизнесу:

Увеличить конверсию регистрации или входа в личный кабинет на сайте. Представителю компании, который делает вход по Tinkoff ID, не нужно долго вводить реквизиты вручную — они будут подгружаться автоматически при авторизации, при оплате счетов, предзаполнении договоров и не только. Клиентам будет проще войти, а также проще работать с документами и счетами.

Автоматически выставлять счета. С помощью Tinkoff ID бизнес будет автоматически получать расширенную информацию о клиентах, например, расчетный счет, БИК, ИНН и другие данные, которые нужны для выставления документов. Теперь их не нужно будет каждый раз вбивать вручную — все заполнится автоматически и упростит бухгалтерские расчеты, а также предзаполнение договоров.

Удобнее взаимодействовать с клиентами. C Tinkoff ID не придется посылать счет клиенту по почте, где он может легко потеряться. Если представитель компании вошел через Tinkoff ID, счет появится в его личном кабинете Тинькофф Бизнеса, где все удобно систематизировано и документы всегда под рукой, а не потеряны в почте. А значит, оплата будет проходить для компании-клиента быстрее и проще.

Обеспечивать безопасность данных. Все данные компаний-партнеров, которые осуществляют вход по Tinkoff ID, надежно защищены и передаются только с их согласия. Осуществлять контроль над передачей данных, а также давать право на подпись счетов каждая компания может в своем личном кабинете Тинькофф Бизнеса.

Экономить время клиентов. Так, с помощью входа через Tinkoff ID на hh.ru анкета регистрации заполняется за работодателя. Ему остается лишь проверить корректность данных, и он может сразу приступить к главной задаче — поиску персонала.

Теперь все работодатели из малого бизнеса смогут авторизоваться на hh.ru через Tinkoff ID без ввода логина и пароля всего за пару кликов. А новым пользователям — юридическим лицам, прошедшим впервые регистрацию на hh.ru через Tinkoff ID, — будет начислена бесплатная вакансия, которую можно использовать в течение 3 месяцев с момента регистрации.

Виталий Бриедис, руководитель сервиса Tinkoff ID, сказал: «Вход по Tinkoff ID для юридических лиц — это закономерный и важный этап развития нашего продукта, и мы рады, что hh.ru стал одним из первых партнеров «Тинькофф» по этому направлению. Теперь и представители бизнеса смогут за пару кликов пройти авторизацию на сайте и оценить все преимущества Tinkoff ID, такие как: скорость, удобство, и самое главное, надежность и безопасность нашего сервиса».

Юлия Колпакова, руководитель welcome-службы hh.ru, отметила: «Наша интеграция с Tinkoff ID — это очередной важный шаг в упрощении использования hh.ru тысячам работодателей из малого бизнеса по всей стране. Теперь для пользователей Tinkoff ID мы можем исключить необходимые этапы ручного заполнения данных о том, что новый работодатель добросовестный и ведет реальную бизнес-деятельность. Это позволит нам сохранить высокий уровень доверия со стороны соискателей как безопасной среды поиска работы, при этом существенно упростив для работодателей регистрацию и вход на сервис».