В Wildberries исследовали изменение потребительского поведения за последние три года

В преддверии Дня Рунета 7 апреля Wildberries провел опрос россиян в 70 регионах. Аналитики онлайн-платформы узнали, как изменилось отношение жителей страны к онлайн-покупкам за последние три года: как выросли их траты и бюджет на онлайн-шопинг и как это отразилось на их потребительском поведении.

Большая часть (48%) респондентов совершают покупки в интернет-магазинах один-два раза в неделю – за последние три года число таких постоянных покупателей выросло в 2,2 раза. Как полагают в Wildberries, причиной этому могла стать пандемия коронавируса, когда во время карантина многие россияне оставались дома и приобретали все необходимое онлайн. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

6,5% опрошенных признались, что являются онлайн-шопоголиками: они делают онлайн-покупки каждый день. Примечательно, что за три года число таких покупателей выросло в четыре раза.

Говоря о затратах на покупки в интернете, 47% россиян сообщили, что отводят порядка 10% - 30% своего ежемесячного бюджета отдельно на интернет-покупки: за последние три года доля таких покупателей выросла в два раза. При этом в 2023 г. большинство россиян (54%) тратят в интернет-магазинах от 5 до 20 тыс. рублей ежемесячно. За последние три года 30% опрошенных нарастили свои траты на 30-50%, а еще 33% - на 50% и более в онлайн-сегменте.

Больше всего (от 100 тыс. руб. в месяц) на онлайн-покупки тратят женщины-предпринимательницы. Наиболее экономные (менее 5 тыс. руб. в месяц) – женщины-студентки. Среди же мужчин больше всего на онлайн-покупки (от 20 до 50 тыс. руб. в месяц) тратят наемные работники.

Самыми популярными онлайн-покупками в 2023 г. остаются одежда, обувь, косметика и парфюмерия (24%), при этом наибольшая доля опрошенных (58%) обратили внимание, что за последние три года стали чаще заказывать онлайн товары повседневного спроса: продукты, бытовую химию, товары для здоровья и детское питание. Сейчас продукция первой необходимости, хотя бы в разовых покупках, встречается в корзинах 63% опрошенных.

В Wildberries отметили, что самые молодые онлайн-покупатели (до 25 лет) проживают в Воронежской (50%), Тюменской (29%) и Калужской (25%) областях. А самые же опытные онлайн-покупатели (в возрасте от 50 лет) проживают в Ставропольском крае (25%), а также в Архангельской (60%) и Иркутской (+20%) областях.