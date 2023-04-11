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Связь МТС впервые появилась в селе Нелазское Череповецкого района

МТС установила новое телеком-оборудование в селе Нелазское Череповецкого района. В результате голосовая связь и мобильный интернет МТС впервые стали доступны почти 300 жителям населенного пункта.

Современными цифровыми сервисами теперь могут пользоваться жители села, педагоги и учащиеся местной школы, медработники нового фельдшерско-акушерского пункта. Они смогут связаться с родными, службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами, соцсетями, искать информацию и читать новости в интернете, отправлять друзьям и родственникам фото и видео, отдыхать за просмотром кино и сериалов. Также мобильная связь и интернет теперь доступны автомобилистам, проезжающим через село по трассе федерального значения А-114 «Вологда – Новая Ладога».

«Наша задача — создать максимально комфортные цифровые условия для жителей Вологодской области. Раньше сигнал в Нелазское доходил из соседних сел, но для того, чтобы обеспечить постоянно растущие цифровые потребности сельчан, понадобилась установка дополнительного оборудования. Новая базовая станция МТС в Нелазском дала качественную голосовую связь и мобильный интернет не только жителям села, но и абонентам в административном центре, деревне Шулма», — сказал директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

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