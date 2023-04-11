«VK Клипы» представили уникальный конструктор впечатлений

«VK Клипы» представили конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций. Функция позволяет моментально перестроить ленту клипов под своё настроение, в зависимости от желания здесь и сейчас: чему-то научиться, отвлечься, посмеяться.

Воспользоваться конструктором можно как в отдельном приложении «VK Клипов», так и в разделе «Клипы» приложения «Вконтакте». Достаточно нажать на анимированную иконку конструктора в правом верхнем углу ленты и выбрать, какие ролики хочется посмотреть. Алгоритмы машинного обучения моментально перестроят ленту и предложат персональную подборку релевантного контента. Там же можно отметить, какие авторы интересны прежде всего — новички или популярные блогеры. Конструктор впечатлений помогает рекомендациям «VK Клипов» ещё точнее подбирать видео для каждого зрителя, регулярно обучаясь на подсказках от пользователя и его активности в «VK Клипах».

Выбранные в конструкторе параметры будут действовать в течение часа — при повторном посещении раздела «Клипы» или приложения «VK Клипы» зритель сможет вернуться к ленте по умолчанию. В любой момент конструктор можно запустить снова или, наоборот, выключить его действие раньше. Функция появится у всех пользователей постепенно в течение недели.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте» и «VK Клипов», сказала: «VK Клипы» демонстрируют устойчивый рост благодаря эволюции платформы рекомендаций. Сервис насчитывает уже более 40 млн клипов: здесь каждый может найти для себя интересное, а мы упрощаем этот путь, предлагая первыми среди сервисов вертикальных видео дополнительный сценарий взаимодействия с лентой рекомендаций. Зрители могут смотреть ролики под настроение „здесь и сейчас“, в зависимости от желаний в моменте или соответствующих ситуаций: посмеяться, посмотреть новый тренд, узнать что-нибудь полезное. Такой подход делает VK Клипы ещё более персонализированным сервисом, который учитывает самые разные запросы и настроения аудитории, предлагая наиболее релевантный контент — какой нужно и когда нужно».

«VK Клипы» — активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео. За 2022 г. среднесуточное число приблизилось к отметке в 836 млн, а число контента увеличилось в 3,5 раза. В феврале «VK Клипы» достигли рекордного пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки. Сервис постоянно внедряет новые технологии, в декабре он представил масштабное обновление для авторов. Среди улучшений — продвинутый редактор, статистика видео, а также возможность снимать ролики под оригинальные звуки других пользователей и делиться своими клипами в историях «Вконтакте».