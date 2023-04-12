На портале РЖД теперь можно приобрести билеты на аэроэкспрессы

У пользователей официального сайта ОАО «РЖД» появилась возможность купить билеты на поезда «Аэроэкспресс» по тарифам перевозчика. Об этом CNews сообщили представители РЖД.

«Ассортимент портала РЖД пополнился билетами на аэроэкспрессы. Теперь помимо проездных документов на поезда дальнего следования и автобусы пассажиры смогут оформить билеты и на электропоезда, курсирующие между столичными вокзалами и аэропортами. Это сделано для удобства пассажиров – при необходимости пересадки они могут оплатить все элементы своего будущего путешествия на одном портале. Пассажиры могут приобрести билеты по тарифам перевозчика, как отдельно, так и одновременно с оформлением билета на другие виды транспорта», – сказал генеральный директор ООО «РЖД-цифровые пассажирские решения» Сергей Висленев.

Для того, чтобы найти билеты на электропоезда, следующие до столичных аэропортов, нужно в поисковой строке указать соответствующие пункты, а также даты отправления. Пользователь получит данные о расписании и сможет выбрать необходимый тариф. После оплаты на указанный электронный адрес, а также на мобильный телефон поступит QR код – его можно распечатать, а можно и использовать для прохода через турникеты с помощью смартфона.

«Расширение каналов продаж билетов на «Аэроэкспресс» позволяет предложить пассажирам возможность выбирать наиболее удобный и привычный для себя способ. Теперь пользователи сайта РЖД при планировании поездки, включающей авиаперелет из/в Москву, могут сразу выбрать трансфер в/из аэропорта. Это позволит сэкономить время и организовать путешествие всего в несколько кликов», – отметила директор по агентским и корпоративным продажам «Аэроэкспресс» Ася Надыршина.

Также у пассажиров есть возможность оформления мультимодальных маршрутов с аэроэкспрессами. К примеру, пассажир, прибывший в Москву на поезде транзитом, сможет приобрести билеты на аэроэкспресс и иные виды транспорта одновременно.

С 2023 г. ООО «РЖД-цифровые пассажирские решения» выполняют работы по сопровождению портала ОАО «РЖД»

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ООО «РЖД – цифровые пассажирские решения» (до сентября 2022 г. – ООО «инновационная мобильность») – центр компетенций и головная организация по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе ОАО «РЖД», а также оператор технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности. Является участником реализации стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Входит в субхолдинг «РЖД-технологии» – цифровой холдинг «РЖД».

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 г. и за это время перевезла около 170 млн человек. «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, а также семь одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово. В 2019 г. компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево, в 2022 г. – от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово.