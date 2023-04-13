Большое обновление политик «Яндекс браузера» для организаций .

Новые возможности работы с сертификатами безопасности сайтов, ограничения записи экрана и еще сорок политик, которые делают «Яндекс браузер» для организаций безопаснее, а работу системного администратора — удобнее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Важные обновления политик безопасности

Запрет перехода на сайты с просроченными или самоподписанными сертификатами безопасности. В случае, если эта политика включена, пользователь не сможет проигнорировать предупреждение браузера и перейти на вредоносный сайт.

Запрет на обмен сообщениями между приложением и внешним расширением. Установленное в браузере расширение может обмениваться данными с приложениями на компьютере, например, делиться логином и паролем для сайтов. Злоумышленники могут использовать этот механизм, чтобы собирать нужную им информацию незаметно для пользователя. Новая политика позволяет заблокировать общение с внешними приложениями за исключением разрешенного списка.

Запрет на перехват и запись экрана. Некоторые сайты умеют записывать происходящее на экране пользователя. Так злоумышленники могут подсмотреть содержимое рабочего стола и получить доступ к внутренним данным. С помощью новой политики можно отключать API-интерфейсы, которые способны вести скрытую запись открытой вкладки, окна браузера или рабочего стола.

В помощь системному администратору

В «Яндекс браузере» для организаций появилось несколько важных функций, которые упрощают работу системного администратора.

Группировка политик

В файл шаблона политик мы добавили группировку по категориям, например, безопасность, личные данные, интерфейс и так далее. Так системный администратор может быстро найти нужную политику.

Управление восстановлением сессий

Появилась возможность настроить список сайтов, которые будут автоматически открываться при старте браузера. Это может быть почта, календарь, трекер задач или страница внутреннего портала. Сделать это можно благодаря политике управления восстановлением сессий. Кроме того, остается возможность настройки табло – виджетов сайтов на стартовой странице – и приложений на боковой панели.

Также в личном кабинете «Яндекс браузера» для организаций появилась возможность запросить тестовый период и купить лицензии по оферте, без длительного процесса подписания договора. Не нужно ждать, пока согласуют покупку — можно пользоваться браузером практически сразу