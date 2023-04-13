«Вконтакте» представила новое поколение чат-ботов

«Вконтакте» представила новые инструменты, адаптированные под потребности разных сфер бизнеса. С помощью чат-ботов в «VK Мессенджере» клиенты могут бесшовно пользоваться нативным доступом к услугам компаний — например, в сферах страхования, ритейла, туризма и других. Веб-сервисы организаций мгновенно открываются внутри чат-бота: для оформления услуги пользователю не нужно покидать привычную среду мессенджера, переходить в другие приложения или копировать ссылку для просмотра на внешнем ресурсе. Такой сценарий упрощает пользовательский путь, увеличивает скорость взаимодействия с клиентом и обеспечивает более доверительный контакт.

Компании могут в чат-боте проводить авторизацию клиентов, отправлять транзакционные уведомления, оказывать персональную поддержку. Набор сценариев может меняться и подстраиваться под нужды компании. Для использования некоторых чат-ботов пользователям необходимо включить двухфакторную аутентификацию: это обеспечит дополнительную защиту. Кроме того, соцсеть предоставляет бизнесу возможность гибко управлять дополнительными механизмами защиты пользователей, позволяя интегрировать собственные алгоритмы и этапы проверки авторизационных данных при пользовании чат-ботом.

«Вконтакте» также усовершенствовала API для чат-ботов. Благодаря обновлению у компаний появилась возможность интегрировать в свои чат-боты уведомления с кнопками действий. Пользователь, открывая уведомление от бота, может в один клик оформить заявку, запросить статус заказа или совершить любое предложенное действие, не тратя время на поиск нужной команды. Обновлённая платформа чат-ботов доступна пользователям как в мобильных приложениях «Вконтакте» и «VK Мессенджер», так и в веб-версии соцсети. Официальные чат-боты компаний будут отмечены специальным интерфейсным баннером.

Марина Краснова, CEO «Вконтакте», сказала: «Вконтакте» представлены сотни тысяч чат-ботов, которые стали важнейшими каналами для продвижения бизнеса. Они помогают компаниям принимать заказы в интернет-магазинах, рекомендовать подходящие мероприятия или ближайшие рестораны, демонстрировать и продавать продукцию. Мы наращиваем нашу функциональность под потребности более широкого пула отраслей: ритейла, страхования, электронной коммерции, маркетплейсов и других. Молниеносный доступ к широкому спектру услуг на платформе чат-ботов «VK Мессенджера» позволяет компаниям выйти на новый уровень, предлагая клиентам персонализированный сервис в удобном и понятном для них формате».

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK Мессенджера», сказал: «Мы совершенствуем возможности «VK Мессенджера» как универсального инструмента для самых разных задач: работы или учёбы, общения с друзьями или получения услуг. Технологичность — один из наших ключевых приоритетов, поэтому особое внимание мы уделяем повышению скорости доступа внутри сервиса и бесшовному пользовательскому опыту. Обновление платформы чат-ботов позволит бизнесу стать существенно ближе к клиентам и эффективнее решать их запросы благодаря интеграции возможностей «VK Мессенджера» и партнёрских ресурсов».

Ранее в «VK Мессенджере» появилась возможность использовать сервисы открытой платформы VK Mini Apps не выходя из чата. Благодаря этому собеседники смогли внести разнообразие в общение с помощью игровых и других интерактивных механик.