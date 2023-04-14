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Wildberries перешел на ежедневные выплаты владельцам партнерских точек выдачи в маленьких населенных пунктах

Wildberries сообшил о том, что с мая 2023 г. будет начислять выплаты владельцам партнерских пунктов самовывозов, расположенных в населенных пунктах с численностью не более 5 тыс. человек, ежедневно, а не 1 раз в неделю, как это было ранее.

Денежные поступления будут ежедневно отражаться в разделе «Баланс» в рабочем интерфейсе. Это позволит предпринимателям лучше контролировать финансы и планировать бюджет своего бизнеса, а также сделает взаиморасчеты с онлайн-платформой максимально прозрачными.

Программа доступна для предпринимателей, чьи точки выдачи имеют оборот менее 4 млн руб. и находятся как в зоне с базовым тарифом (в зеленой) зоне, так и в приоритетной (фиолетовой) зоне.

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