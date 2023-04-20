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«Мегафон» улучшил мобильный интернет в Калининграде

«Мегафон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру в одном из самых многочисленных по населению районов Калининграда – Ленинградском. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ жители многоквартирных домов в районе улицы Аксакова смогли почувствовать увеличение скорости передачи данных в своих мобильных устройствах более чем на 20%.

Построенные объекты связи позволили оптимально перераспределить трафик между базовыми станциями в районе – новое оборудование обеспечивает увеличенную емкость сети и высокие скорости мобильного интернета. Теперь абонентам компании как в жилых массивах, так и на территории важных социальных объектов доступны преимущества не только быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE (Voice over LTE). Технология позволяет пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

«Абонентская статистика показывает, что в зоне активной застройки жилой инфраструктурой неизменно растет доля пользователей мобильного интернета и непрерывно увеличивается потребление data-трафика. Эти факторы обязывают нас развивать сеть, чтобы клиенты компании могли получать качественные услуги связи в любой локации и ситуации – на работе, дома, на отдыхе; в городской черте или за ее пределами», – сказал Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде.

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