МТС усилила LTE-покрытие в дачных массивах Самарской области

МТС сообщила о модернизации сети LTE в крупных дачных массивах и местах летнего отдыха жителей Самарской области. Скорость мобильного интернета выросла на треть – дачники и туристы смогут комфортно пользоваться мобильным интернетом, общаться по видеосвязи и использовать необходимые цифровые сервисы.

МТС усилила сеть в пригородах Самары, в частности в ТСН СНТ Кряжский массив, в Волжском районе – крупном дачном массиве Аглос и селе Воскресенка. Выросли скорости мобильного интернета и в окрестностях Кинеля – поселках Алексеевка и Усть-Кинельском, где расположено множество садово-дачных товариществ.

Особое внимание МТС уделила качеству связи и покрытию в пригородах Тольятти и населенных пунктах Ставропольского района, где проводят отпуска и выходные дни тольяттинцы и жители области. В частности, на треть выросла скорость мобильного интернета в садовых товариществах АвтоВАЗАа, в СНТ «Ромашка», в селе Подстепки, где расположены крупные дачные массивы на берегу Волги.

«Ежегодно с наступлением теплых дней мы наблюдаем миграцию абонентов за город и рост мобильного трафика в популярных местах отдыха. Благодаря регулярно проводимым работам наша сеть легко выдерживает повышение нагрузки в летний период. Даже вдали от города жители региона могут пользоваться скоростным интернетом и привычными цифровыми сервисами экосистемы МТС – дистанционно работать, скачивать большие объемы информации, общаться, смотреть онлайн-видео и слушать музыку в хорошем качестве», – сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Проведенные работы являются частью большой программы МТС по развитию LTE-сети в Самарской области. Ранее благодаря установке новых базовых станций, высокоскоростной мобильный интернет 4G впервые появился в селе Молгачи и СНТК «Зеленая роща» в Красноярском районе, где до недавнего времени не было устойчивого покрытия сети мобильных операторов.