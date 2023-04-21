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Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar

Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила новый онлайн-сервис проверки текста Skygrammar, который является улучшенной версией известной американской разработки Grammarly.

По данным R&D-команды школы, российская разработка обладает схожей функциональностью (проверяет грамматические и орфографические ошибки, определяет неправильный порядок слов, находит пропущенные слова в предложениях), но помогает определить на 10% ошибок больше и создана специально для образовательного процесса. Skygrammar анализирует текст и подсвечивает исправления, пропущенные или лишние слова, а также неверные грамматические конструкции.

Текущая версия модели (Text-To-Text Transfer Transformer [T5]) обучена на 1,1 млн сочинений учеников, которые были откорректированы преподавателями Skyeng. По словам разработчиков, поскольку нейросеть обучена на текстах учеников Skyeng, она хорошо понимает типичные ошибки русских людей, которые учат английский.

«Предпосылкой создания продукта стала необходимость оперативной проверки упражнений на навык письма как для взрослых студентов школы, так и для детского направления — Skysmart. По опыту нашей школы, это самая сложная часть домашнего задания, которая требует сильной мотивации. За год только 35% студентов выполнили письменные задания из всех полученных. При этом прокачивать навыки письменной речи необходимо для закрепления лексики и грамматики. Благодаря Skygrammar время на проверку заданий нашими преподавателями сократилось с 30 до 3 минут, что позволило всем ученикам получать результат своей работы и видеть оценку прогресса сразу, что в свою очередь повышает мотивацию выполнения письменных заданий», — сказал глава R&D-департамента Skyeng Роман Михайлов.

Кроме того, как отмечает Михайлов, технология существенно помогла упростить процесс проверки домашних заданий и снизить нагрузку на учителей.

Сейчас Skygrammar используется только преподавателями онлайн-школы Skyeng, но команда школы планирует внедрить сервис и для учеников. В перспективе сервис сможет распознавать разницу между британским и американским английским, подчёркивать текст на русском языке в английском тексте, составлять рекомендации по улучшению формулировок, анализировать искажение смысла при буквальном переводе с русского на английский. Также в планах команды оформить Skygrammar отдельным расширением для браузера и добавить антиплагиат.

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