Сервис «Библиотеки Москвы» объединил уже полмиллиона читателей

Больше 500 тыс. человек привлек сервис «Библиотеки Москвы» на столичном портале mos.ru за два года. С его помощью ищут интересующие издания, бронируют их, знакомятся с тематическими подборками и делают многое другое, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект объединяет все 440 библиотек столицы и дает возможность просмотреть их каталоги. Если нужна конкретная книга, ее можно найти, указав название, фамилию автора, серию или издательство. Узнать, где находится ближайшее к дому, учебе или работе учреждение, поможет интерактивная карта.

«Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время. Раньше, если не успеваешь дочитать книгу, нужно было идти в учреждение и переносить дату возврата. Теперь это занимает пару минут. Данная функция — одна из самых востребованных. Ею уже воспользовались больше 363 тыс. раз», — сказала Наталья Сергунина.

Еще одна популярная опция — бронирование. К ней обращались свыше 230 тыс. раз. О готовности заказа пользователя предупредят дополнительно. На то, чтобы его забрать, дается три дня. Одновременно разрешается брать до 15 экземпляров.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, основные функции сервиса доступны в кабинете читателя. Например, в «Избранном» хранятся названия изданий, которые пользователь хочет взять позднее. А в разделе «Читаю сейчас» записано то, что уже на руках.

Кроме того, «Библиотеки Москвы» регулярно предлагают посетителям подборки книг по интересам, авторам и жанрам и информируют о поступлениях в фонды.

В июле 2022 г. на главной странице сервиса появился раздел, где публикуются анонсы мастер-классов, лекций, встреч с писателями, концертов, спектаклей и других мероприятий, которые организуют читальни и культурные центры столицы. Там же можно оформить билет. После оплаты или регистрации он поступит на электронную почту пользователя.

Для получения доступа ко всему функционалу необходимо оформить единый читательский билет. Электронный документ в виде штрихкода с номером отобразится в личном кабинете. При получении литературы его можно показать с экрана смартфона или планшета.