Сеть «Магнит аптека» интегрировалась со «Здравсити»

Завершился процесс подключения аптек федеральной сети «Магнит аптека» к маркетплейсу здоровья «Здравсити». Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Партнерскими стали 760 аптек, расположенных в 52 регионах страны. Таким образом, общее количество аптечных точек, присоединившихся к сервису «Здравсити», приблизилось к 27 тысячам в 81 субъекте РФ.

Аптеки партнера выступают в качестве пунктов выдачи заказов, оформленных на сайте или в приложении «Здравсити». Кроме того, ассортимент офлайн-точек «Магнит аптека» стал доступен пользователям маркетплейса для бронирования в аптеках с возможностью забрать товар через час.

В процессе интеграции особое внимание было уделено корректной настройке обмена данными между «Магнит аптекой» и «Здравсити» для того, чтобы информация о наличии товаров и цене оперативно отображалась на сайте, а пользователи получали своевременные оповещения о статусе заказа.

«Одним из драйверов роста рынка фармацевтического e-commerce в ближайшие годы станет развитие дистанционных сервисов в регионах. Так, по данным DSM Group, по итогам 2022 г., общая динамика доли онлайн в Москве составила плюс 5%, в то время как в регионах – почти 43%. Маркетплейс «Здравсити» делает ставку на развитие на отдаленных от столицы, но перспективных территориях. Благодаря сотрудничеству с «Магнит аптека» удалось увеличить до 78% охват населения сервисом в Самарской области, до 70% в Краснодарском крае, до 64% в Башкортостане и т.д. От партнерства мы ожидаем прирост числа заказов до 23 тысяч ежемесячно», – сказал генеральный директор «Здравсити» Борис Попов.