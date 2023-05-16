Рынок онлайн-пиратства сократился на 10% в 2022 году

Компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, оценила рынок интернет-пиратства в России в 2022 г. в $45 млн — за год нелегальные распространители видеоконтента растеряли 10% своих доходов, а число пиратских доменов сократилось почти в два раза. Эксперты видят причины в успешной блокировке пиратских сайтов, на которых демонстрировались антироссийские ролики, а также в уходе из страны теневых спонсоров пиратства. Тем не менее интерес зрителей к пиратке все еще высок: впервые доля мобильного трафика на нелегальные кинотеатры достигла 60% — пиратские фильмы и сериалы предпочитают смотреть на смартфоне.

Ежегодно в течение последних восьми лет команда аналитиков Digital Risk Protection выпускает исследование по динамике, трендам и объему российского рынка Интернет-пиратства. Согласно подсчетам специалистов, доходы интернет-пиратовродолжают падать уже пятый год подряд. В 2019 г. объем рынка нелегального видеоконтента составлял $63 млн, в 2020 г. — $59 млн, в 2021 г. — $50 млн, в 2022 г. сократился еще на $5 млн до $45 млн.

В целом в 2022 г. число обнаруженных пиратских страниц с русскоязычным видеоконтентом сократилось с 119,4 тыс. в 2021 г. до 69 тыс. ресурсов. При этом впервые за многие годы доля мобильного трафика на пиратские ресурсы в 2022 г. достигла 60% — нелегальный контент больше смотрят со смартфона, чем с компьютера.

По мнению экспертов F.A.С.С.T., геополитические события оказали существенное влияние на рынок онлайн-пиратства. Как минимум на трех крупных пиратских CDN-плеерах, которые встроены на 80% всех русскоязычных сайтов с нелегальным видеоконтентом, демонстрировались антироссийские рекламные ролики. Это привело к отказу от работы с ними части пиратов из России, а также к оперативному выявлению и блокировке страниц с подобным содержанием со стороны российских регуляторов.

Основными источниками доходов онлайн-пиратов по-прежнему остается реклама онлайн-казино и букмекерских контор. Однако из-за ухода в 2022 г. с российского рынка нескольких букмекеров, а также из-за сложности финансовых переводов между странами, средний показатель CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) на пиратских ресурсах упал на 18%. Изменения произошли и в среде CamRip-группировок, которые организуют процесс нелегального копирования кинопремьер, перевода и озвучки, монтажа рекламных роликов. Одна из крупных CamRip группировок, специализировавшаяся ранее на нелегальном копировании, озвучке и распространении фильмов на территории России, наладила новые цепочки производства контента за рубежом.

По оценкам аналитиков F.A.C.C.T., снижение доходов рынка онлайн-контрабандистов происходит в условиях растущего спроса на легальный видеоконтент: в 2022 г. российские зрители активнее смотрели фильмы и сериалы на легальных платформах, по сравнению с 2021 г. Но если трафик на пиратские порталы вырос на 6%, то у легальных стриминговых видеосервисов он увеличился на 15%.

«Вопреки опасениям индустрии, с уходом западных правообладателей в 2022 г. не произошло кардинального роста активности пиратских ресурсов. В силу улучшения процессов мониторинга и устранения нарушений, ухода части серых и нелегальных рекламодателей, появления механизма быстрого удаления ссылок в поисковой выдаче, отказа от части CDN-плееров пираты так и не дождались «попутного ветра», — сказал Станислав Гончаров, директор по развитию бизнеса Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T., — Мы видим, что существующие инструменты позволяют сократить количество нелегальных источников видеоконтента и ограничить доступ пиратского контента к зрителям».

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F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB.

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