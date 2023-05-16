CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«Яндекс» запустил в открытую бету новую стратегию для роста посещаемости сайта и исследование Visit Lift в медийных кампаниях

«Яндекс» запустил в открытую бету новую стратегию для роста посещаемости сайта и исследование Visit Lift в медийных кампаниях.

Новая стратегия «Рост визитов на сайте» работает на расширение аудитории и помогает увеличить количество посещений сайта рекламодателя, а также повысить эффективность рекламных кампаний. Исследование Visit Lift доступно в личном кабинете и показывает, насколько выросло число посещений интернет-ресурса бренда после запуска рекламной кампании. Нововведения позволят рекламодателям эффективно инвестировать рекламный бюджет и оценить влияние медийной кампании на рост посещаемости сайта.

Исследование позволяет проанализировать не только прямые визиты пользователя, но и те, что он совершил в течение следующей недели после окончания медийной кампании.

Тестовые запуски показали, что рекламные кампании с новой стратегией получили в 2 раза больше визитов на сайт по сравнению с размещениями без нее.

Рекламодатели могут настроить стратегию в личном кабинете в «Директе». Для этого при настройке кампании нужно выбрать стратегию «Рост визитов на сайте». Исследование Visit Lift также можно подключить в личном кабинете на старте кампании. Для этого в разделе «Рекламная аналитика» нужно включить тумблер “Visit Lift”.

«Тренды на брендформанс и измеряемость инвестиций по-прежнему актуальны в медийной рекламе. Поэтому мы развиваем аналитические инструменты, рекламные форматы и стратегии с фокусом на эффективность. Вслед за стратегией «Рост запросов в Поиске», которая помогает растить количество запросов бренда в поиске, мы запускаем стратегию «Рост визитов на сайте», призванную растить посещаемость сайта рекламодателя. А для того, чтобы оценить влияние рекламной кампании на рост визитов, мы запустили исследование Visit Lift. Эти инструменты стали дополнительным вкладом в развитие эффективности медийной рекламы и позволяют приблизить пользователя к конечному действию», — отметила Екатерина Одинцова, руководитель отдела по развитию медийной рекламы «Яндекса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все госсайты хотят перевести на единый домен под управлением ФСО

Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Торговую марку и домен Delivery Club оценили в 9,6 миллиардов

Крупные наркобароны арестованы после переписки в сверхзащищенном мессенджере

Госнедвижимость будут распродавать гражданам в онлайн-магазине

Google будет читать чужие письма в Gmail, чтобы спасти пользователей от даркнета

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов
Показать еще