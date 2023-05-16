«Яндекс» запустил в открытую бету новую стратегию для роста посещаемости сайта и исследование Visit Lift в медийных кампаниях

«Яндекс» запустил в открытую бету новую стратегию для роста посещаемости сайта и исследование Visit Lift в медийных кампаниях.

Новая стратегия «Рост визитов на сайте» работает на расширение аудитории и помогает увеличить количество посещений сайта рекламодателя, а также повысить эффективность рекламных кампаний. Исследование Visit Lift доступно в личном кабинете и показывает, насколько выросло число посещений интернет-ресурса бренда после запуска рекламной кампании. Нововведения позволят рекламодателям эффективно инвестировать рекламный бюджет и оценить влияние медийной кампании на рост посещаемости сайта.

Исследование позволяет проанализировать не только прямые визиты пользователя, но и те, что он совершил в течение следующей недели после окончания медийной кампании.

Тестовые запуски показали, что рекламные кампании с новой стратегией получили в 2 раза больше визитов на сайт по сравнению с размещениями без нее.

Рекламодатели могут настроить стратегию в личном кабинете в «Директе». Для этого при настройке кампании нужно выбрать стратегию «Рост визитов на сайте». Исследование Visit Lift также можно подключить в личном кабинете на старте кампании. Для этого в разделе «Рекламная аналитика» нужно включить тумблер “Visit Lift”.

«Тренды на брендформанс и измеряемость инвестиций по-прежнему актуальны в медийной рекламе. Поэтому мы развиваем аналитические инструменты, рекламные форматы и стратегии с фокусом на эффективность. Вслед за стратегией «Рост запросов в Поиске», которая помогает растить количество запросов бренда в поиске, мы запускаем стратегию «Рост визитов на сайте», призванную растить посещаемость сайта рекламодателя. А для того, чтобы оценить влияние рекламной кампании на рост визитов, мы запустили исследование Visit Lift. Эти инструменты стали дополнительным вкладом в развитие эффективности медийной рекламы и позволяют приблизить пользователя к конечному действию», — отметила Екатерина Одинцова, руководитель отдела по развитию медийной рекламы «Яндекса».