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Wildberries запустил собственный эко- дата-центр в Подмосковье

Новый дата-центр стал крупнейшим объектом ИТ-инфраструктуры онлайн-платформы Wildberries и первым центром обработки данных (ЦОД) в России с применением технологии прямого фрикулинга, предназначенного для нужд одного маркетплейса. Его открытие позволило Wildberries повысить управляемость, контроль и надежность всей инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

ЦОД Wildberries располагается на территории собственного логистического хаба компании в Московской области. Его совокупная площадь – около 16 тыс. кв. м, а общая мощность всего оборудования – 3,5 МВт, что эквивалентно одновременной работе 2000 электрических чайников. Он стал крупнейшим дата-центром среди объектов всех российских маркетплейсов. Здесь обрабатываются запросы от всех систем онлайн-платформы – сайта, мобильных приложении, логистических и аналитических систем.

Помимо основного дата-центра в Подмосковье, ИТ-инфраструктура компании размещается еще и в нескольких дополнительных коммерческих дата-центрах. Благодаря этому обеспечивается ее высокая отказоустойчивость: бесперебойная работа сервисов Wildberries гарантирована даже в случае отключения любого из ЦОДов, например, из-за перебоев с электричеством. Это сводит к нулю риски нарушения стабильности работы.

В новом ЦОДе используется уникальная технология прямого фрикулинга — охлаждение серверов уличным воздухом без использование холодильного оборудования. Такой подход позволяет компании повысить надежность всей инфраструктуры благодаря простоте инженерных решений. А также сократить объем потребления электроэнергии, делая работу более экологичной.

Использование оборудования с открытой архитектурой (стандарта OCP) позволяет компании полностью самостоятельно обслуживать его работу, избавляя от vendor-lock рисков (связанных с необходимостью сотрудничества с конкретным поставщиком).

В планах компании – полностью перевести ИТ-инфраструктуру в собственные ЦОДы, а запуск дата-центра в Подмосковье стал первым шагом этой стратегии.

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