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МТС запустила 4G для оренбургских дачников

МТС сообщила о расширении сети LTE в дачных массивах и популярных местах отдыха жителей Оренбуржья, где после проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на треть.

К началу сезона отпусков МТС расширила сеть LTE в дачных локациях и пригородах Оренбурга – в частности, по улице Землянского в поселке Ростоши, рядом с которым расположено СТ «Русь». 4G покрытие МТС появилось в СНТ «Дубки-2» и окружающих его садовых товариществах. После установки в «Дубках» базовой станции улучшилась связь и в детских оздоровительных лагерях, расположенных в лесном массиве в окрестностях СНТ.

Также компания установила новое телеком-оборудование в Оренбургском районе – в поселке Пригородный и селе Нежинка, в окрестностях которых расположены крупные дачные массивы, в числе которых СНТ «Маяк», «Лотос», «Облепиха», «Авиатор» и другие.

«С помощью Big Data мы можем прогнозировать нагрузку в конкретных локациях и усиливать сеть там, где это необходимо. Мы установили новое оборудование и обеспечили связью 4G пригороды и дачные массивы Оренбурга, где традиционно проводят лето многие оренбуржцы. Дачники и на отдыхе смогут комфортно пользоваться связью, скоростным мобильным интернетом и всеми возможностями экосистемы МТС, к которым они привыкли в городе», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

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