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Бесплатный городской Wi-Fi появился на Южном речном вокзале

К городской сети Wi-Fi подключили Южный речной вокзал. В здании обновленного после масштабной реконструкции вокзала установили 12 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва расширяет городскую сеть Wi-Fi, чтобы жители могли иметь бесплатный доступ в интернет практически в любой части города. Теперь беспроводной интернет появился на Южном речном вокзале, который недавно открылся после реконструкции и уже набирает популярность у москвичей и гостей столицы. Это позволит еще комфортнее проводить время, оперативно получать информацию и оставаться на связи с друзьями и близкими», - отметил Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» столичного Департамента информационных технологий.

Сейчас Южный речной вокзал — новая точка притяжения, где можно комфортно отдохнуть всей семьей. Спустя более 20 лет он вернул транспортную функцию и стал современным общественным пространством.

С вокзала можно отправиться в круизы по 30 городам России, а также полюбоваться видом Москвы-реки со смотровой площадки на крыше и посетить выставку, посвященную истории речных перевозок.

«Мы расширяем сеть беспроводного интернета на транспортной инфраструктуре столицы. Сегодня пассажиры могут подключиться к Wi-Fi в поездах метро, в автобусах, электробусах, трамваях. Благодаря развитию бесплатной городской сети Moscow_WiFi_Free доступ в интернет появился на автовокзалах и автостанциях. В 2020 г. точки доступа появились на обновленном Северном речном вокзале. А теперь бесплатная сеть городского Wi-Fi есть и на Южном речном вокзале, который открылся после реконструкции в конце апреля. Мы продолжим создавать для наших гостей и пассажиров комфортные условия, развивать удобные сервисы по задаче Мэра Москвы С. Собянина», - сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

Сеть Moscow_WiFi_Free доступна также на всех автовокзалах и автостанциях столицы. Воспользоваться ей можно на Центральном автовокзале, на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово.

Всего в столице доступно более 22 тыс. точек подключения к бесплатной городской сети. Они расположены в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, а также на центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.

Посмотреть, где поблизости есть точка доступа к бесплатному интернету, можно на интерактивной карте на портале mos.ru.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету в городе, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС-сообщению, а затем нажать кнопку «Войти в интернет».

Для подключения к беспроводному интернету по всему городу повторная авторизация не нужна. В соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо раз в три месяца проходить повторную идентификацию.

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