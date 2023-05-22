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МТС расширяет сеть фиксированной связи в Московском регионе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличивает объемы подключений к сети фиксированной связи в Московском регионе. В 2023 г. доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получат еще около 115 тыс. семей, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Благодаря высокоскоростному интернету к концу года современными цифровыми сервисами смогут пользоваться более 4,8 млн семей в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной интернет станет доступен в еще 115 тыс. новых домохозяйств Москвы и области за счет строительства волоконно-оптических линий связи по технологии GPON в новых жилых комплексах и модернизации сети в старом жилом секторе.

Более половины зданий, к которым МТС подводит гигабитный интернет, – новостройки. Оптические каналы связи подводятся к квартирам жилищных комплексов Москвы «Shagal», «Остров», «TopHILLS», «Monodom», «Царицыно-2», «Суббота», «ЗИЛАРТ» и других. В области активное строительство сети ведется в Химках, Ногинске, Люберцах и других городских округах.

«Потребности в высокоскоростном интернете в Московском регионе постоянно растут. Это связано c тем, что растет количество одновременно подключенных к сети девайсов – смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров и колонок, устройств умного дома. Мы продолжаем активно строить сеть фиксированной связи, чтобы возможностями гигабитного интернета и сервисами нашей экосистемы на его основе могли пользоваться жители всей столичной агломерации», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. На текущий момент протяженность сети в столичном регионе превысила 47,7 тыс. км. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного городского округа.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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