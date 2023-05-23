«Билайн» обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов в Калмыкии

«Билайн» модернизировал сеть и обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов, расположенных в 9 районах Республики Калмыкия.

Оператор провел расширение полосы под пропуск интернет-трафика (рефарминг в диапазоне L 900 МГц). В результате жители этих поселков теперь могут пользоваться всеми возможностями интернет-доступа для учебы, работы или досуга. Улучшения коснулись поселков Мирный (Октябрьский район), Унгн-Терячи (Малодербетовский район), Коробкин Годжур, Обильное (Сарпинский район), Кегульта (Кетченеровский район), Бага-Чонос, Овата (Целинный район), Адык, Меклета (Черноземельский район), Джалыково (Лаганский район), Харба (Юстинский район), Магна (Ики-Бурульский район).

Делгира Пюрбеева, директор Элистинского отделения «Билайна», сказала: «В этих населенных пунктах теперь появился скоростной мобильный интернет 4G. Особенность этой технологии – большой радиус охвата сигнала сотовой связи, до 25–30 км. Это позволяет пользоваться мобильным интернет-доступом в комфортном режиме не только жителям поселков, но и абонентам Билайн, которые передвигаются по расположенной в зоне сигнала федеральной трассе «Элиста – Волгоград». Мы продолжим улучшать качество связи в республике, в том числе благодаря запуску новых технологий».

Ранее «Билайн» заявил о запуске в республике технологии VoWiFi («голос через Wi-Fi»), которая позволяет абонентам совершать телефонные звонки через сети Wi-Fi – там, где сигнал сотовой связи проходит с трудом (например, в цокольных помещениях или на последних этажах высотных зданий). Кроме того, можно звонить домой или отправлять SMS по домашнему тарифу из любой точки мира.