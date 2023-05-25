«Росатом» внедрил первое мобильное рабочее место сотрудника

В мессенджере Atom Space, разработанном для госкорпорации «Росатом» на базе платформы eXpress, появился новый функционал - личный кабинет сотрудника. Там доступны наиболее востребованные кадровые сервисы: бот-ассистент, обучающие курсы, заказ справок, оформление больничных листов и отпусков, корпоративные новости и др. Личный кабинет позволит существенно сэкономить время сотрудников атомной отрасли на поиск и получение необходимой информации. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Atom Space – это приложение, разработанное специально для коммуникации сотрудников внутри отрасли, а также для общения с партнерами и контрагентами в контуре госкорпорации. На платформе доступны классические функции корпоративного мессенджера: чаты и каналы, треды, звонки, аудио и видеоконференции, трансляции. Ежедневно пользователи Atom Space проводят более 250 рабочих встреч и отправляют десятки тысяч сообщений.

Продукт планомерно развивается и трансформируется в мобильное рабочее место. В приложении появилась главная страница – стартовый экран, где сотрудники получают быстрый доступ к рабочим и кадровым инструментам: боту-ассистенту «Марк», справкам и расчетным листам, отпускам и командировкам, календарю, бронированию переговорных комнат (планируется к запуску) и др.

На сегодняшний день Atom Space и eXpress являются единственными корпоративными супераппами, позволяющими просмотреть расчетные листы, не выходя из приложения.

В приложении также доступен сервис для руководителей. Они могут согласовать заявки на отпуск или командировку, а также выбрать замещающих сотрудников.

Главная страница Atom Space становится единым центром оповещений пользователей. Сотрудники получают актуальную информацию о жизни «Росатома», читают новости госкорпорации из внутренней корпоративной сети профессиональных сообществ и анонсы предстоящих мероприятий, узнают об обновлениях в корпоративных ИТ-продуктах, и кто из коллег отмечает день рождения в ближайший месяц. В разделе обучения сотрудники узнают о новых доступных курсах и просматривают собственный план развития.

В ближайших обновлениях Atom Space получит раздел с уведомлениями от всех корпоративных инструментов. Пользователи приложения смогут не тратить время на поиск оповещений – все они будут доступны на главной странице.

«Добавление функционала личного кабинета в Atom Space – важный шаг в построении экосистемы рабочего места сотрудника атомной отрасли. Мы стремимся предоставить удобный и защищенный мобильный доступ к корпоративным системам, так как это позволит более эффективно выполнять производственные задачи, избавит от лишней рутины. В проектах внутренней цифровизации «Росатома» мы ориентируемся на готовые отечественные продукты, которые отвечают отраслевым требованиям и имеют понятную дорожную карту развития. Коллеги из eXpress за время совместной работы с проектной командой «Гринатома» доказали свои компетенции, показали желание развивать продукт, и мы продолжим наше сотрудничество в будущем», – отметил Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом».

«Atom Space эволюционно превратился из мессенджера в настоящий суперапп. Наша технология смартаппов позволяет добавлять все новые и новые корпоративные сервисы в единое приложение, при этом сохраняя всю безопасность, которой так славится eXpress», – сказал Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.