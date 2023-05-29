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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис отчетов для перевозчиков

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала отчеты для перевозчиков и экспедиторов. С их помощью пользователи ATI.SU могут эффективнее управлять бизнесом, заранее видеть проблемные места и оперативно корректировать свои действия. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Теперь доступны три вида отчетов: отчет по перевозкам, отчет по встречным предложениям, отчет по приоритетному показу.

Отчет по перевозкам показывает совершенные на ATI.SU сделки. Сервис собирает информацию о количестве заказов, отказов от сделки и т. д. Агрегированные данные помогают провести первичный анализ контрагентов и своей работы на ATI.SU. Также у пользователей есть возможность вручную добавлять информацию о сделках по встречным предложениям с заказами, не сформированными на ATI.SU. Отчет позволяет исполнителям анализировать перевозки и контрагентов и более эффективно выстраивать процессы.

У отчета по перевозкам есть расширенная версия. Она позволяет выстроить процесс прогнозирования. В эту версию отчета входят все данные по сделкам на ATI.SU: завершенные и незавершенные перевозки, отказы от согласованных сделок, статусы по документам и т. д. Самостоятельно выгружая эти данные в BI-системы, Excel и другое ПО, пользователи могут строить графики по разным параметрам и опираться на них в принятии решений.

Отчет по встречным предложениям показывает все отправленные перевозчиком предложения со ставкой на интересные грузы. С его помощью можно проанализировать эти предложения и определить нужный уровень цен, что позволит не упустить грузы и клиентов в будущем, а также оценить эффективность сотрудников — а именно понять, сколько встречных предложений отправляет сотрудник и насколько они выгодны для самого перевозчика.

Отчет по приоритетному показу машин демонстрирует историю списаний за данную услугу (с ее помощью участники ATI.SU могут «поднять» свой транспорт в поисковой выдаче Биржи, чтобы получать большее количество откликов). Такая информация поможет перевозчикам анализировать работу с платными функциями сайта ATI.SU и контролировать расходы на них.

«Сегодня в логистической отрасли мы наблюдаем все больший спрос на аналитические инструменты и стремимся развивать свою экосистему цифровых сервисов в соответствии с ним. Руководители компаний понимают важность аналитики и стремятся выстраивать свои бизнес-процессы и взаимодействие с заказчиками не интуитивно, а опираясь на данные. Наши новые аналитические инструменты простые в использовании и доступные для представителей всех категорий бизнеса от мелкого, до среднего и крупного», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

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