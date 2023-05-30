«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила «Медицинский портал записи к врачу в Кузбассе», предоставляющий жителям региона медицинские услуги в цифровом формате. Заказчиком проекта выступил ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича.

До 2023 г. в регионе был доступен только сервис электронной записи к врачу. Новый портал позволит жителям Кемеровской области в онлайн-формате записываться на телемедицинские консультации, прием к врачу, оформлять вызов на дом, отслеживать предстоящие посещения медучреждений и отменять запись в случае необходимости, а также получать результаты анализов, информацию о случаях медобслуживания, интегральный анамнез.

Команда «Нетрики медицины» создала портал с самыми востребованными и необходимыми населению сервисами. У сайта понятный, дружелюбный интерфейс, предусмотрена также версия для слабовидящих пользователей. Авторизоваться на портале и зайти в личный кабинет можно через подтвержденную учетную запись единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Проект по обновлению был реализован за три месяца.

«Благодаря команде экспертов «Нетрики Медицины», у населения региона появился удобный, функциональный и понятный инструмент, предоставляющий новые возможности. Важно, что разработчики прислушивались к нашим пожеланиям и помогали нам с запуском. Планка была поставлена очень высокая и мы успешно ее преодолели. Получать необходимую информацию и медицинские услуги стало проще. Мы планируем развивать функциональность портала и обязательно будем добавлять в него различные сервисы», – сказала Олеся Приндуль, директор ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича.

«Портал расширяет доступность медицинской помощи для населения Кузбасса и позволяет оперативно, без очередей записываться к врачам, получать результаты анализов и другую нужную информацию в удобном формате. В дальнейшем возможности портала будут расширены, и пользователи получат доступ к другим полезным сервисам. Также благодаря собираемым со всех медицинских организаций данным, региональное министерство здравоохранения может в режиме реального времени отслеживать ситуацию с доступностью медицинской помощи», – отметила Лейла Чумакова, руководитель проекта по разработке портала пациента компании «Нетрика медицина».

«Нетрика медицина» специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения РФ и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.