«Триколор» запустил новую версию интернет-магазина

Мультиплатформенный оператор «Триколор» представил обновленную версию фирменного интернет-магазина. Изменения были сделаны в рамках стратегии развития собственного продуктового направления оператора и запуска линейки потребительской электроники под собственным брендом «Триколор». Об этом CNews сообщили представители «Триколора».

Основные изменения коснулись продуктового каталога, визуального оформления магазина, скорости его работы и функций подбора товаров. Оператор доработал карточки товаров, расширил описания, добавил фильтрацию по основным характеристикам товаров и функцию сравнения. Кроме того, большое внимание было уделено мобильной версии витрины для быстрого и удобного заказа, так как основная часть трафика приходится на смартфоны.

Также значительно расширилась география доставки благодаря партнерству с курьерской службой доставки DPD.

Одним из важных нововведений интернет-магазина «Триколора» стал запуск сервиса «Обмен». Он позволяет проверить по «Триколор ID», подходит ли приемник для обмена, в рамках которого можно сдать устаревшее оборудование и получить более современные модели с поддержкой форматов телесмотрения HD и Ultra HD. Устаревшее оборудование, полученное от клиентов, оператор отправляет на переработку. За 10 лет работы программы trade in от «Триколора» на предприятии по утилизации потребительской электроники в Тульской области было переработано порядка 7 млн приемников.

«Наши нововведения — это еще один шаг «Триколора» на пути улучшения пользовательского опыта покупателя. Мы сделали интернет-магазин современным, удобным и быстрым. Эта необходимость была продиктована, в том числе и развитием нашей собственной линейки потребительской электроники. Сегодня фирменный магазин «Триколора» насчитывает тысячи наименований, и их количество со временем будет только расти, поэтому нам было важно уже сейчас упростить клиентам процесс выбора и покупки. В ближайшей перспективе мы также запланировали добавление новых функций, таких как отзывы и фото, а также новые способы оплаты», — сказал директор по продажам «Триколора» Кирилл Мариночкин.

В обновленном интернет-магазине покупатели могут приобрести оборудование для просмотра ТВ, комплекты для приема услуг спутникового интернета, устройства видеонаблюдения и умного дома, а также новинки оператора в линейке потребительской электроники — телевизоры, проекторы и саундбары под собственной маркой «Триколора».

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«Триколор» — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам 2022 г. общая база «Триколора» составила 12,283 млн домохозяйств.