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VK запускает комплексную программу развития таргетологов: от сертификации и поддержки до поиска клиентов

VK создает комплексную программу поддержки и развития таргетологов. Ее цель — помочь специалистам в индустрии наращивать экспертизу в работе с рекламными технологиями, чтобы еще эффективнее развивать бизнес клиентов.

Программа VK объединит несколько векторов для поддержки таргетологов на каждом этапе. От практических курсов по работе с существующими и новыми рекламными инструментами до формирования профессионального комьюнити специалистов и помощи в поиске новых клиентов. Важной частью станут ранний доступ к тестированию новых технологий компании для бизнеса, обмен экспертизой с командой VK, а также возможность повлиять на создание и развитие новых инструментов.

Первым шагом программы станет запуск базового уровня сертификации по работе с единой платформой «VK реклама». Пройти ее можно на обучающей платформе VK для бизнеса.

«Соцсети — ключевой канал для роста бизнеса, формирования лояльной аудитории и продаж. У бизнеса большое количество задач, поэтому часто в продвижении предпринимателям помогают таргетологи. Их вклад в развитие рынка и рекламных инструментов сложно переоценить, — сказал Максим Иконников, директор по развитию и продажам СМБ, VK. — Технологии рекламных платформ постоянно развиваются, появляются новые форматы и каналы взаимодействия с клиентами. Чтобы помочь специалистам продолжать эффективно работать с бизнесом, мы будем поддерживать участников на каждом этапе. Программа предполагает несколько уровней и учитывает опыт и потребности таргетологов».

Одним из критериев отбора в программу станет сертификация специалистов по «VK рекламе». С ее помощью независимые таргетологи и сотрудники агентств могут подтвердить базовый уровень навыков в работе с платформой. Для этого необходимо авторизоваться с помощью VK ID, успешно пройти тестирование из 60 вопросов и получить именной сертификат.

Если с первого раза пройти тестирование не удалось, повторить попытку можно будет через 15 дней. За это время дополнительно укрепить свои знания и навыки помогут материалы обучающей платформы VK для бизнеса. На первом этапе рекламодателям будет доступен список агентств, которые прошли аттестацию. В дальнейшем сертификация будет расширена — в ней появится продвинутый уровень и список отдельных специалистов, рекомендованных командой VK.

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