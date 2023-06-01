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«Мегафон» стал партнером финансовой платформы «Банки.ру»

«Мегафон» и финансовая платформа «Банки.ру» (АО «Цифровые технологии») запускают партнерство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Пользователи платформы из любого уголка страны смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне «Мегафона». В пилотном проекте, который стартовал в мае, будет участвовать десять салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть «Мегафона».

«Развитая сеть салонов «Мегафона» превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с «Банки.ру», мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе «Банки.ру» и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении.

Сейчас на «Банки.ру» можно оформить без визита в банк потребительский кредит и вклады. Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.

«Проект с «Мегафоном» дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить «Банки.ру» документы почти в любом регионе России», — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы «Банки.ру» Кристина Хачикян.

Партнерство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам «Мегафона». Выгодные предложения от партнеров платформы «Банки.ру», подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями абонента, можно будет получить в личном кабинете «Мегафона».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

«Банки.ру» — российский финансовый маркетплейс. Помогает клиентам в выборе финансовых продуктов, предоставляет оперативную и достоверную информацию о финансовом рынке, является площадкой для обсуждения вопросов, связанных с работой банков, страховых, микрофинансовых и инвестиционных компаний.

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