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Продавцы в Челябинской области смогут отгружать заказы «Яндекс маркету» на его новый транзитный склад

С 1 июня 2023 г. в Челябинской области продавцы-партнеры «Яндекс маркета» смогут отгружать товары на новый транзитный склад сервиса. Это сократит время перевозки заказов в фулфилмент-центр маркетплейса в Екатеринбурге и ускорит доставку посылок оттуда покупателям по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Размещение товаров на региональных складах «Яндекс маркета» помогает магазинам повысить продажи. Так, за I квартал 2023 г. количество заказов у продавцов, которые хранят товары в екатеринбургском фулфилмент-центре сервиса, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с таким же периодом 2022 г. При этом общее число товаров, отправленных покупателям из центра, выросло в 2,6 раза.

Площадь нового транзитного склада в Челябинске — 1750 кв. м. Он может принимать одновременно до четырех машин для передачи товаров, и еще столько же автомобилей поместятся на парковке рядом. Склад позволяет хранить 40 паллет, каждая — от 2 куб. м, а также 12 тыс. коробок, каждая — до 50 кг. Новый объект находится по адресу: Челябинск, ул. Монтажников, д. 16. Он работает без выходных с 12:00 до 19:00.

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«Яндекс маркет» — сервис, на котором бизнес любого размера может продавать товары. Аудитория маркетплейса — 15,3 млн активных покупателей. Это клиенты, которые сделали хотя бы один заказ за последние 12 месяцев. Продавцы, сотрудничающие с «Маркетом», получают доступ к аудиториям и других сервисов «Яндекса». Чтобы бизнесу было проще работать с маркетплейсом, сервис может взять на себя самые разные задачи по онлайн-продажам — в том числе обработку заказов, доставку товаров и общение с клиентами.

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