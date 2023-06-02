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«Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса

Оператор фискальных «Платформа ОФД» обновил сайт и сменил фокус бизнеса.

Platformaofd.ru стал проще в пользовании, удобнее в навигации и современнее в дизайне. Сайт четче отражает назначение и пользу сервисов - помогать предпринимателям в цифровизации и упрощении бизнес-процессов, четко соблюдая требования закона.

На главной странице выведены основные сервисы – ОФД, ЭДО, «Отчетность», «Маркировка», фискальные накопители и другие. Под новым слоганом – «Платформа цифровизации бизнеса».

Продуктовые разделы сайта (в меню «Сервисы») сделаны лаконичнее. Здесь наглядно отражена суть и особенности работы с каждым продуктом, тарификация.

По обратной связи от клиентов «База знаний» разделена по сервисам, в ней можно посмотреть видеоинструкции. Раздел адаптирован под поиск, чтобы было удобнее искать ответы на вопросы по работе с кассами, чеками, сервисами. Как и раньше, прямо на сайте можно обратиться в техподдержку.

Компания впервые опубликовала на сайте информацию о сотрудничестве с сервисными центрами и ЦТО в регионах. Таких партнеров у «Платформы ОФД» порядка 5 тыс. по всей России.

Оператор уже давно развивает экспертизу на данных и технологии на базе больших данных (Big Data) с чеков, но лишь сейчас отразил на сайте такие продукты. В частности, аналитический ресурс «Чек индекс» и b2c-проект по скидкам, бонусам «Подарочек».

Пользовательский путь в личный кабинет lk.platformaofd.ru стал короче и удобнее.

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