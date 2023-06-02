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Создан Telegram-клиент для ОС «Аврора»

Компания «Авроид» (входит в группу компаний F+ tech) разработала приложение «Тавро» - клиент мессенджера Telegram для ОС «Аврора». Сейчас бета-версия приложения доступна для скачивания в магазине приложений мобильной платформы.

Бета-версия клиента выполняет все основные функции мессенджера: отображает списки чатов, может отправлять текстовые сообщения, изображения и видео, эмодзи, файлы, поддерживает открытие ссылок, различные системные уведомления в чатах, отображение профиля, позволяет работать в приложении без подключения к интернету и т.д.

Финальная (стабильная) версия «Тавро» будет доступна пользователям ОС «Аврора» на устройствах любых производителей. Для использования приложения необходимо купить бессрочную лицензию с возможностью получать обновления в течение трех лет.

«Количество устройств на ОС «Аврора» оценивается в 2 млн штук в перспективе двух лет, поэтому развитие мобильных приложений для этой платформы становится важной задачей для улучшения пользовательского опыта. В ближайшее время в составе мобильных рабочих мест на базе планшета и смартфона F+ tech с ОС «Аврора» могут быть не только приложение для защиты данных и офисный пакет для работы с документами, но и полноценный мессенджер», - сказал Михаил Волков, главный исполнительный директор компании F+ tech.

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Компания «Авроид» занимается разработкой ПО для десктопных и мобильных ОС, как зарубежных, так и российских («Аврора», «Роса», «Ред ОС», Astra Linux и др.).

F+ tech – российский производитель инфраструктурного оборудования. Компания выпускает линейки серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования и инженерной инфраструктуры, печатного оборудования (принтеры и МФУ), смартфонов и планшетов для государственного и корпоративного сектора. Производство осуществляется на собственных и контрактных площадках в России. Компания сотрудничает с разработками российских операционных систем и решений. Продукция доступна как со склада в Москве и Санкт-Петербурге, так и под заказ. Модели в базовой комплектации имеются в демопуле и предоставляются для тестирования.

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