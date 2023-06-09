Резиденты «Простора» от VK снимут клипы для популярных артистов

Открытая креативная платформа «Простор» от VK совместно с агентством FMT.JETLAG запустила бесплатную программу для авторов, которые хотят научиться создавать музыкальные видео. На программе участники смогут прокачать свои навыки по созданию клипов под руководством опытных экспертов из индустрии. В финале лучшие резиденты снимут клипы для популярных российских артистов – рэпера Мота, групп «Каспийский груз», «Сестры» и «Wildways».

Обучающая программа по этому треку проходит на платформе «Простор» с 2 мая по 31 августа 2023 г. Чтобы стать участником, необходимо оставить заявку в сообществе «Простора» «Музыкальные видео» «Вконтакте» и пройти отбор.

Начинающих клипмейкеров ждут лекции и практические занятия от экспертов из индустрии, среди которых исполнительный продюсер FMT.JETLAG Арсений Зяббаров, основатель VFX-студии spirit.view Дмитрий Митрофанов, режиссер и арт-директор Дима Масейкин и продюсер постпродакшена Ольга Зорина. Они создавали клипы для Хаски, Элджея, Егора Крида, INSTASAMKA и других популярных артистов, а также работали над фильмами «Духless 2», «Ученик» и «Лето».

В ближайшем наборе выпускники образовательной программы по музыкальным видео смогут присоединиться к творческим командам и добавить в свои портфолио клипы для популярных российских исполнителей – рэпера Мота и группы Wildways. Съемки клипов запланированы в период с июня по сентябрь 2023 г. Финалисты первых двух наборов по направлению «Музыкальные видео» в скором времени приступят к съемкам клипов для групп «Каспийский груз» и «Сестры».

«Наша цель — дать молодым талантам дорогу в индустрию клипмейкинга, и обучающая программа Простора по направлению “Музыкальное видео” может стать первым шагом на этом пути. Мы ждем ярких творческих участников, которые готовы заявить о себе, поделиться своими идеями и поработать напрямую с известными артистами», — сказал Митя Левин, креативный директор музыкальной экосистемы и видеоконтента VK.

Подать заявку на программы «Простора» от VK на направлению «Музыкальные видео» можно в официальном сообществе «Вконтакте».