Универмаг «Цветной» развернул официальный сайт в облаке «Крок»

Универмаг «Цветной» развернул в облаке «Крок» новый сайт, запущенный в рамках ребрендинга компании. Облачная платформа «Крок» обеспечивает его защищенность, отказоустойчивость и доступность в периоды пиковой нагрузки. В результате обновленный сайт в ходе ребрендинга сохранил работоспособность при росте количества уникальных посетителей на 82%.

Старт маркетинговой кампании, посвященной ребрендингу «Цветного», означал серьезный всплеск не только посещаемости, но и регистраций новых пользователей программы лояльности на сайте универмага. Размещение в облаке «Крок» позволило компании исключить риски сбоев. Развернутая в трех зонах доступности инфраструктура дала возможность масштабировать ресурсы в периоды пиковой нагрузки и тем самым обеспечила стабильную работу сайта. По статистике «Цветного», после объявления о ребрендинге трафик сайта увеличился в 1,8 раза.

Для расширения функциональности сайта «Цветного» и добавления новых разделов требовалось нарастить потребление облачных ресурсов примерно в 5 раз по сравнению с его предыдущей версией. Специалисты облака «Крок» предоставили компании необходимые инфраструктурные мощности, и теперь на сайте доступна подробная информация обо всех брендах и корнерах, а также обновленный личный кабинет участников программы лояльности. Кроме того, на нем появились навигация по универмагу с возможностью построения маршрута, календарь событий в пространстве «Цветного» и другой полезный покупателям контент.

«Ребрендинг «Цветного» — новый этап развития универмага с 12-летней историей. В рамках проекта официальный сайт не только стал продолжением новой айдентики компании, но и трансформировался в полноценное онлайн-представительство «Цветного». Команда «Крок Облачные сервисы» обеспечила его бесперебойную работу и доступность для посетителей, что было особенно важно для сохранения и роста лояльности нашей аудитории при знакомстве с новым сайтом универмага», — сказал директор департамента ИТ универмага «Цветной» Тимур Жирнов.

Облако «Крок» обеспечивает хранение данных покупателей, зарегистрированных в личном кабинете. Соответствие «Крок Облачные сервисы» международным стандартам ISO/IEC и наличие аттестата ФСТЭК подтверждают высший (первый) уровень защищенности облачной платформы для обработки любых типов персональных данных.

«За прошедший год мы увидели, что для 77% крупных компаний одно из основных требований при выборе облака — гарантия доступности. Также крайне важны репутация провайдера и его подход к работе с клиентами. Возможности облака «Крок» позволяют обеспечить не только бесперебойную работу официального сайта «Цветного», но и его защищенность. Оценка работы облачной платформы, менеджерской и технической поддержки облака «Крок» составляет 9,3 балла из 10, что наглядно демонстрирует качество предоставляемого нами сервиса», — отметил директор по развитию бизнеса «Крок Облачные сервисы» Сергей Зинкевич.

«Ритейл быстро адаптируется к новым условиям. Компании трансформируются, меняют маркетинговые стратегии — мы видим усиление работы со стороны крупных сетей с лояльными покупателями, в том числе через увеличение среднего чека. При этом исследования говорят нам о том, что потребители готовы перейти с одного сервиса на другой при первом же негативном опыте или несоответствии ожиданий. В то же время удар по ИТ-инфраструктуре из-за ухода западных вендоров увеличил риски для ритейлеров в части безотказной работы их сервисов — сайтов и приложений. Миграция на российские независимые решения становится важной частью ИТ-стратегий розничного бизнеса для удержания лояльных клиентов, получения преимуществ над конкурентами, дополнительных продаж и преодоления ограничений», — сказал директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG компании «Крок» Дмитрий Смирнов.