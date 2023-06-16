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«Дзен» на экране: теперь видео из мобильного приложения можно транслировать на ТВ

В мобильном приложении «Дзена» обновление — теперь пользователи могут подключить свой телефон к телевизору или смарт-приставке и смотреть видео из «Дзена» на большом экране. Сейчас функция доступна в приложении на iOS, в скором времени платформа запустит поддержку и для устройств на Android. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Трансляция видео из «Дзена» доступна в одно касание через AirPlay: теперь пользователи могут смотреть эксклюзивные шоу, интервью с любимыми авторами, обзоры на популярные игры и многое другое прямо на экране телевизора. Для этого достаточно нажать на значок функции в верхнем углу экрана и подключиться к телевизору или приставке через домашнюю сеть Wi-Fi.

В «Дзене» также появилась возможность просмотра видео в формате «картинка в картинке». Теперь можно отвечать на сообщения в мессенджерах и переходить в другие приложения, не отрываясь от просмотра видео в «Дзене». А для тех, кто смотрит новые выпуски любимых авторов по дороге, все видео можно слушать в фоновом режиме даже при заблокированном экране телефона — как подкаст или аудиокнигу. Функции уже доступны в мобильном приложении для пользователей iOS и Android.

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«Дзен» — это платформа для создания и просмотра контента. Здесь блогеры, бренды и медиа ежедневно публикуют посты, статьи, видео и вертикальные ролики, а умные алгоритмы помогают им найти свою аудиторию.

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