«Яндекс браузер» для организаций начинает тестировать режим совместимости с Internet Explorer и запускает новые политики безопасности

«Яндекс браузер» начинал тестировать режим совместимости для организаций с Internet Explorer, а также запустил новые политики, которые сделают работу пользователей и администраторов удобнее и безопаснее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Совместимость с Internet Explorer

Команда планирует добавить в «Яндекс браузер» для организаций режим совместимости с Internet Explorer. В нем будут поддерживаться все важные плагины и технологии — Java, Flash, Silverlight и не только. IE будет работать на виртуальной машине, которую можно развернуть в облаке или внутри сети компании. Пользователь увидит в окне привычный интерфейс, но по факту это трансляция процессов, которые выполняются на другом компьютере.

Режим совместимости сделает комфортной работу с ориентированным на устаревшие браузеры программным обеспечением. Например, с версиями ERP-систем вроде SAP или Oracle. Это позволит системным администраторам сфокусировать свое внимание на одном современном браузере вместо поддержки нескольких и избавит от необходимости покупать новые дорогостоящие версии ERP.

Защита от уязвимостей движка JavaScript

В «Яндекс браузере» для обычных пользователей и в его версии для организаций появилась новая политика для работы с JIT-компиляцией для движка JavaScript. JIT — это метод преобразования кода сайта в интерфейс страницы, который пользователь видит в открытом окне. Он ускоряет загрузку сайтов, но иногда в нем обнаруживаются уязвимости. Если пользователь хочет полностью исключить любые возможные риски, теперь JIT-компиляцию можно отключить.

Очистка данных при закрытии браузера

Еще одна новая политика позволяет полностью очищать все данные пользователя при закрытии браузера. Это пригодится везде, где одним компьютером по очереди пользуются разные люди: например, в школах, на складах или в МФЦ. У политики гибкие настройки: можно сбрасывать вообще все, а можно сделать это частично, сохранив историю поиска или cookies. Что именно оставлять, выбирает сам пользователь.

Настройка внутреннего прокси в российских Linux

Также обновилась политика Proxy Settings в Linux-версии «Яндекс браузера» для организаций. Если раньше у пользователя возникали сложности с настройкой прокси-серверов для российских ОС на базе ядра Linux, можно сделать это снова.

Политики для видеоконференцсвязи

В «Яндекс браузере» для организаций появилась поддержка политик для WebRTC. Это протокол, который передает данные между браузерами и позволяет использовать специализированные решения для видеоконференцсвязи через веб-клиент. Например, запускать в отдельной вкладке такие популярные сервисы, как Cisco Meeting, TrueConf, VideoMost и не только.

Если системный администратор хочет, чтобы сотрудники компании использовали для видеосвязи только самостоятельные приложения, с помощью новых политик протокол WebRTC можно полностью отключить. Либо можно ограничить подключение пулом внутренних IP-адресов, чтобы исключить вероятность подключения извне, которой в теории могут воспользоваться злоумышленники.

Скриншоты на macOS и Linux

В корпоративном «Яндекс браузере» для macOS и Linux теперь есть инструмент для создания и редактирования скриншотов. Он позволяет «заснять» как фрагмент страницы, так и всю ее целиком, включая то, что осталось за пределами экрана. Изображения можно автоматически сохранять в папку «Скриншоты» на «Яндекс диске», чтобы они всегда были собраны в одном месте, а рабочий стол оставался в порядке. При необходимости функцию можно отключить.