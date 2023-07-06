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«Яндекс» добавил в браузер нейросеть YandexGPT — она перескажет статьи коротко и ясно

В «Яндекс браузере» появился нейросетевой пересказ статей. Достаточно нажать на кнопку «Пересказать кратко», и YandexGPT (YaLM 2.0) обобщит главные мысли материала в виде тезисов, которые можно прочитать за 30-60 секунд. Переходить на сторонние сервисы не нужно: тезисы статьи отображаются прямо в интерфейсе браузера поверх открытой страницы, а ссылку на них можно отправить другим людям. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для того, чтобы результат суммаризации передавал все важные мысли оригинального материала и был лаконичным, разработчики дополнительно обучили нейросеть YandexGPT с помощью особого набора данных. Это десятки тысяч пар больших текстов и их сокращенных версий. Их подготовили редакторы внутренней краудсорсинговой платформы «Яндекса» и ИИ-тренеры компании. Функция тезисного пересказа впервые появилась 27 июня 2023 г. на сервисе 300.ya.ru.

Илья Шибанов, руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера: «Тезисный пересказ в «Яндекс браузере» работает на базе обновленной нейросети. По сравнению с ее представленной неделю назад версией количество качественных суммаризаций (полных, точных, лаконичных и отвечающих другим критериям оценки) увеличилось в 1,3 раза, а количество ошибок модели сократилось в четре раза. Кроме того, скоро мы научим YandexGPT обобщать в виде тезисов тексты длиннее 30 тыс. знаков и работать с документами в формате PDF и DOCX».

YandexGPT умеет выделять главное в русскоязычных текстах длиной до 30 тыс. знаков. Для полного прочтения материала такого объема обычно требуется 15-17 минут. Нейросетевой пересказ доступен в «Яндекс браузере» для компьютеров (Windows, macOS, Linux) и смартфонов (iOS, Android).

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YandexGPT — это генеративная нейросеть нового поколения, которую запустили 17 мая 2023 г. Ее обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Помимо «Яндекс браузера» и 300.ya.ru она доступна в специальном режиме «Давай придумаем» в «Алисе», в приложении «Шедеврум» и личном кабинете продавца на «Яндекс маркете». Также бизнес может подать заявку на тестирование нейросети на облачной платформе Yandex Cloud.

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