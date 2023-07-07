МТС запустила технологию на базе ИИ для автоматического управления рекламными кампаниями

МТС представила робота-трейдера для собственной DSP-платформы. Технология работает на базе искусственного интеллекта и позволяет в автоматическом режиме управлять рекламными кампаниями в цифровой среде, повышать их эффективность и до 50% экономить бюджет при сохранении ключевых показателей эффективности (KPI).

Новый инструмент ориентирован на рекламодателей из крупного бизнеса, а также рекламные агентства, которые работают с «МТС DSP». В основе робота-трейдера – подход Reinforcement learning (RL), который является одним из перспективных направлений искусственного интеллекта. В рамках RL-подхода система обучается, взаимодействуя с некоторой средой. В обязанности робота входит анализ статистики по рекламным кампаниям, проверка выполнения KPI по заданным метрикам, а также оценка, выдерживаются ли необходимые объемы открутки рекламы. После анализа всей информации робот принимает решение о необходимости внесения изменений, чтобы добиться заявленных метрик. В частности, робот может отслеживать значение ставки, а также влиять на множество параметров рекламной кампании: работу с доменами, SSP-платформами, баннерами и девайсами.

Новую технологию представила команда AdTech-вертикали МТС. Робот-трейдер расширит возможности МТС DSP и постепенно станет доступен клиентам, работающим с платформой в форматах full-service и self-service.

«Технология управляет кампаниями на уровне трейдера и фактически может стать незаменимым помощником человеку в реализации простых рекламных кампаний. Робот на базе ИИ точнее и быстрее анализирует и оптимизирует ключевые метрики, что позволяет брендам экономить на открутке охватной рекламы до 50% бюджета при сохранении KPI. Во время тестов применение технологии в среднем снижало стоимость рекламной кампании на 25% при среднем повышении CTR на 35%. На первом этапе мы предложим воспользоваться роботом-трейдером рекламодателям и агентствам, которые работают с нашей DSP по full-service-модели, в будущем робот-трейдер станет доступен для наших self-service клиентов, а также будет встроен в другие рекламные продукты МТС. Это позволит нам создать замену эффективным западным инструментам, которые ушли с российского рынка», – отметил Антон Рыженко, руководитель центра продуктов по планированию и оптимизации рекламы МТС.