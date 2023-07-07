CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В России создали сервис, где нейросети помогают находить работу и подбирать сотрудников

Российские инженеры разработали платформу для поиска работы с помощью искусственного интеллекта. Это сервис без привычных резюме и описания вакансий. Об этом CNews сообщили представители Boomstarter.

Платформу My new job разработала российская компания, работающая в инновационном центре «Сколково». Сервис использует искусственный интеллект и машинное обучение на базе технологий компании OpenAI: это системы Whisper и ChatGPT-4. В поддержку запуска платформы разработчики открыли краудфандинг на Boomstarter.ru. Участники краудфандинга смогут одними из первых получить доступ к сервису My new job.

На платформе My new job нет привычных описаний вакансий и нет резюме соискателей. Работодатели размещают видеовакансии, а кандидаты в откликах на вакансии записывают видеорезюме. Затем нейросеть распознает текст из видео и с помощью искусственного интеллекта сопоставляет данные откликов с вакансиями.

My new job автоматически распознает и переводит в текст все слова, которые кандидат или работодатель записали на видео. Это делает нейросеть Whisper от фирмы Open AI. Далее система размечает и анализирует полученный текст по заранее заданным параметрам. Нейросеть на базе ChatGPT-4 от OpenAI сопоставляет данных вакансий и резюме. Затем платформа My new job показывает кандидатам подходящие вакансии,а работодателям — кандидатов.

Видеорезюме, обработанные нейросетями, это способ предварительного отбора кандидатов. Он экономит время на будущих собеседованиях. Работодателю становится проще: больше не надо разбирать неподходящие отклики и не нужно делать «холодный» поиск кандидатов.

Платформа My new job уже работает и постоянно самообучается, чтобы лучше распознавать степень соответствия кандидатов и работодателей. Параметры поиска всегда можно изменить вручную и получить больше дополнительных предложений в виде открытых вакансий и резюме кандидатов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены

Каким будет суверенный Рунет и «Гостех»

Россия и Иран начали сотрудничество в сферах ИБ и телекома

В России создан спутниковый терминал для надежного доступа в интернет на скорости 300 км/ч

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

На фоне рекордного роста биткоина власти вводят карательные правила торговли криптовалютой

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще