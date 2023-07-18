«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Пулковской обсерватории

«Мегафон» улучшил надежность голосовой связи и увеличил скорость мобильного интернета в Пулковской обсерватории. Научный центр играет ключевую роль в изучении космического пространства, предоставляет важную информацию для исследований и разработок в области астрономии, а также раскрывает тайны небесных явлений для тысяч любознательных туристов. Проведенные на сети работы позволили увеличить скорость передачи данных в локации до 80 Мбит/с.

Инженеры компании запустили в эксплуатацию новый объект связи на территории обсерватории, которая располагается в 19 км к югу от центра Санкт-Петербурга на Пулковских высотах. В зону действия базовой станции попали: главный корпус с Астрономическим музеем, парк, окружающий обсерваторию, где расположен павильон Большого пулковского рефрактора и прочие здания научного центра. Теперь сотрудники и многочисленные посетители могут наблюдать за звёздами и молниеносно делиться информацией в сети на максимальных скоростях мобильного интернета.

«Нам важно обеспечить своим клиентам доступ к качественным услугам связи в знаковых местах Санкт-Петербурга и Ленобласти, чтобы они могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами в локации. Пулковская обсерватория – одно из старейших научных заведений Северной Столицы, которое круглый год привлекает значительное внимание публики. Аналитические данные показывают, что сюда за астрономическими знаниями приезжают абоненты со всей страны, особенно популярен исследовательский центр у гостей с Дальнего Востока. Мы постоянно улучшаем параметры сети как в городе, так и за его пределами, чтобы пользователи компании могли выходить на связь из любой точки региона», – отметил Максим Токаренко, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Пулковская обсерватория является основной астрономической обсерваторией Российской академии наук. Научная деятельность центра охватывает практически все приоритетные направления фундаментальных исследований современной астрономии: небесная механика и звёздная динамика, астрометрия (геометрические и кинематические параметры Вселенной), Солнце и солнечно-земные связи, физика и эволюция звёзд, внегалактическая астрономия, аппаратура и методика астрономических наблюдений.