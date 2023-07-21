«Мегафон» увеличил надежность сети во Всеволожске

«Мегафон» повысил скорость мобильного интернета и увеличил пропускную способность сети в микрорайоне «Южный» города Всеволожска Ленинградской области. Инженеры компании ввели в эксплуатацию новое телекоммуникационное оборудование, и теперь местным жителям доступна скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Высокая скорость передачи данных позволит использовать на максимуме возможности мобильных устройств для обеспечения более комфортного процесса работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Теперь абоненты, проживающие на этой территории, смогут быстрее загрузить страницу в Интернете, скачать мобильное приложение на свой смартфон или посмотреть фильм онлайн в максимальном качестве. Благодаря быстрому интернету приложение на мобильное устройство можно скачать меньше, чем за минуту. Например, чтобы установить «Госуслуги» понадобится около 20 секунд.

Новое качество мобильного интернета стало доступно не только для жителей жилых массивов – в зону улучшения попали объекты социальной инфраструктуры: магазины, школы, детские сады, центр искусств, банк, пожарная часть и поликлиника. Качественными современными телеком-услугами также смогут воспользоваться посетители музеев, расположенных в этой части города: Национального автомобильного музея, Всеволожск в годы блокады, Битва за Ленинград и Музея пластической древесины.

«В Ленинградской области постоянно растет нагрузка на сеть – регион активно застраивается жилыми комплексами. Это значит, что дома заселяются все большим количеством абонентов, каждый их которых активно потребляет мобильный интернет как дома, так и за его пределами – слушает музыку по пути на работу, мониторит новости в поликлинике в ожидании приема врача. Благодаря аналитическим инструментам мы выявляем места с наибольшей абонентской активностью и стараемся в первом приоритете улучшать качество связи именно в таких локациях, чтобы клиенты компании получали наши услуги в максимальном качестве», - отметил Максим Токаренко, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Также благодаря проведенным работам на сети расширены возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук и мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.