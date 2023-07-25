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«Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал в «Сиэс медика»

«Корус консалтинг» завершила проект по миграции корпоративного портала с облачной версии на коробочное решение K-Team на базе «1С:Битрикс24» для ГК «Сиэс медика». По итогам перехода все данные из прошлой системы были сохранены.

ГК «Сиэс медика» – дистрибьютор в России японской компании Omron Healthcare Co., —производителя медицинской техники и собственного бренда CS Medica.

Сотрудники компании в рамках ежедневных задач активно использовали облачный портал на «1С:Битрикс24» – работали в проектных группах, фиксировали планы в таск-трекере, использовали мессенджер, но для эффективного общения этого не хватало. Нужны были инструменты оперативного внутреннего взаимодействия и возможности гибко настраивать систему под нужды организации. Поскольку облачную версию нельзя кастомизировать, в компании решили установить систему на собственных серверах. В качестве партнера по реализации проекта выбрали ГК «Корус консалтинг».

Важной задачей проекта было сохранить все данные и наработки из облачной системы. Эксперты выполнили бесшовный переход на коробочную версию «1С:Битрикс24» и без потерь перенесли информацию.

Для расширения функциональных возможностей портала специалисты «Корус консалтинг» внедрили собственное решение K-Team. Теперь сотрудникам доступны уникальные модули, которых нет в стандартной версии «Битрикс24». Главная страница реализована в виде интуитивно понятного путеводителя по всему интранету. Портал помогает быстрее решать рабочие задачи, рассказывает о событиях в компании, напоминает о днях рождениях коллег и информирует о новых сотрудниках. Модуль новостей выполнен в формате конструктора, поэтому страница с новостью создается в несколько кликов: нужно выбрать, заполнить и расположить в нужном порядке блоки с текстом, картинками или видео. Для вовлечения сотрудников в корпоративную жизнь компании реализована возможность оставлять реакции на новости, создавать сообщества и делиться знаниями.

Новая версия интранета заложила фундамент для развития цифрового профиля сотрудника, который в едином окне отображает всю информацию: должность, руководитель, статусы заявок, остаток дней отпуска, пройденное обучение, благодарности от коллег и многое другое.

Обновленный портал снял рутинную нагрузку с HR-специалистов и стал единой точкой входа в корпоративные сервисы и инструменты для работы, позволяет быстро сформировать расчётный лист, посмотреть остаток отпуска или оформить командировку.

Компания планирует развивать функциональность портала – внедрить геймификацию и расширить возможности предоставления корпоративных сервисов и услуг.

«Мы создали надежное и современное цифровое пространство, которое отвечает трендам HR Tech и запросам бизнеса. Теперь в компании есть все необходимые инструменты для взаимодействия с сотрудниками и вовлечения их в корпоративную жизнь, а также сервисы для эффективной работы и автоматизации рутинных процессов, например, согласование отпуска. Продолжение совместной работы и развитие портала – знак того, что сотрудникам компании удобно пользоваться цифровыми HR-инструментами», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

«Вопрос замены корпоративного портала встал еще два года назад - нам нужно было решить задачу ограниченного набора возможностей на площадке и удешевить ее обслуживание. В пользу K-Team говорило то, что платформа полностью совместима с нашим решением Битркис24 и внесена в реестр отечественного ПО. Благодаря команде «Корус консалтинг» мы смогли в короткие сроки адаптировать инструмент под наши потребности, обеспечивая юзабилити сервисной составляющей», – сказал директор по персоналу ГК «Сиэс медика» Николай Девяткин.

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