Спрос клиентов «СберНПФ» на электронные сервисы вырос в полтора раза

В январе-июле 2023 г. клиенты «СберНПФ» оформили онлайн 139 тыс. обращений и заявлений на получение документов, актуализацию персональных данных и назначение выплат по договорам. Это на 55% превышает аналогичный показатель 2022 г. (89 тыс.).

Получено 14,2 тыс. запросов на подключение сервиса обновления клиентских данных через портал «Госуслуг». Такая возможность появилась только в начале текущего года. Теперь клиенты могут дать специальное согласие и разрешить актуализировать персональные данные без дополнительных заявлений или личного обращения в фонд. Это удобно, например, при смене фамилии или паспортных данных.

Свыше 56 тыс. клиентов обратились за получением документов для Федеральной налоговой службы (ФНС), рост на 50% год к году. За аналогичный период прошлого года этим сервисом воспользовались 37 тыс. человек. По такому запросу клиенту предоставляется пакет документов для налогового вычета: копия договора, выписка за интересующий период и лицензия фонда.

На сайте фонда можно заказать справку 2-НДФЛ о доходах, позволяющую подтвердить свои доходы по месту требования. Среди других доступных сервисов ― заявления на возврат излишне удержанного НДФЛ, на получение стандартного налогового вычета, подача правопреемниками заявления о выплате средств пенсионных накоплений и др.

Виктор Поляков, операционный директор «СберНПФ», сказал: «СберНПФ» продолжает совершенствовать клиентский опыт и выводить максимум операций в онлайн-каналы. Благодаря этому наши клиенты получают оперативную обратную связь, а фонд снижает свой углеродный след. С начала 2023 г. запуск новых сервисов позволил сэкономить пять тонн бумаги».