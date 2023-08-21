В деловой соцсети TenChat добавили возможность получения рекомендаций от работодателей

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили новую версию приложения. Во вкладке «Карьера» добавился раздел «Рекомендации», в котором пользователи могут публиковать отзывы от работодателей, заказчиков или коллег.

Новая функция дает возможность соискателям подтвердить свои профессиональные навыки, а HR-специалистам подобрать высококлассных сотрудников, ознакомившись с их рекомендациями. Чтобы получить отзыв, пользователь должен запросить его у работодателя, заказчика или коллеги во вкладке «Карьера» — им необязательно быть зарегистрированными в TenChat. Рекомендацию о специалисте можно оставлять в формате видеосообщения или текста.

В TenChat также появились QR-коды в личных профилях и групповых чатах. Это нововведение значительно упрощает обмен контактами между пользователями для расширения деловых связей. Например, QR-коды можно использовать во время презентации продукта или во время личных встреч.

Кроме этого, команда TenChat продолжает улучшать «Бизнес.тиндер» — это современная платформа для нетворкинга. В новой версии приложения был обновлен дизайн карточек в разделе «Люди». Теперь пользователям видно больше данных для принятия решения о контакте — общие деловые связи, схожие интересы, навыки и цели.

Новые функции доступны в последней версии приложения, для корректного использования необходимо проверить обновление.

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TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, которая появилась в 2021 г. Помогает расширять круг профессиональных знакомств для поиска новых точек роста в карьере и бизнесе. В TenChat есть бесплатный ChatGPT и сервисы для поиска клиентов или сотрудников, аналитика всех компаний России, автоподбор госзакупок, торги и продажа государственных объектов. За расширение деловых контактов отвечает нейросеть «Бизнес.тиндер», а за быстрый поиск сотрудников и работы платформа TenHunter.

Сейчас площадкой пользуются более 2,5 млн людей. Ядро аудитории составляют пользователи 20-45 лет – предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. Социальная площадка, допущенная к использованию государственными служащими. В июне 2022 г. включена в Реестр российского программного обеспечения.