Более 1 млн пользователей «Яндекса» округляют свои заказы в пользу благотворительных фондов

Более 1 млн человек подключили функцию округления в сервисах «Яндекса». Функция автоматически округляет чек в «Яндекс Go», «Маркете», «Лавке», «Еде», «Заправках» и «Самокатах» в большую сторону. Сумма округления направляется более чем 400 проверенным фондам-партнерам социального проекта «Яндекса» — «Помощь рядом». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Впервые округление появилось в «Яндекс Go» в декабре 2020 г. и постепенно добавляется в другие сервисы «Яндекса». Пользователи сами выбирают, какой вклад хотят внести — округлять можно до числа, кратного 10, 50, 100 и т.д.

Каждый месяц функцией округления пользуются около 1,4 млн раз. С момента запуска пользователи округлили более 58 млн чеков на общую сумму 408 млн руб. В пятерку самых активных городов входят Москва с суммой округлений в 161 млн руб., Санкт-Петербург с 45,2 млн руб., Екатеринбург с 8,7 млн руб., Казань с 7,3 млн руб. и Краснодар с 6,8 млн руб.

Самый активный пользователь живет в Москве — за все время он округлил заказы в сервисах «Яндекса» более 4000 раз. В числе пользователей-лидеров есть жители Ставрополя, Комсомольска-на-Амуре, Нальчика и Чебоксар, каждый из них использовал округление более 3000 раз. Собранные деньги направляются в бюджет фонда «Помощь рядом» и расходуются на программы «Поездки для НКО» и «Товары для НКО». Каждый месяц «Яндекс» добавляет 12 млн руб. в копилку проекта, за 2022 г. вклад «Яндекса» составил 113 млн руб., за все время — 279,5 млн руб.

Программа «Поездки для НКО» помогает организовать бесплатные поездки для маломобильных: на такси подопечные добираются на лечение, реабилитацию и важные занятия, а специалисты фондов вовремя приезжают на помощь. За время существования проекта было организовано 810 215 благотворительных поездок для подопечных и сотрудников НКО. Программа «Товары для НКО» помогает обеспечить фонды необходимыми товарами первой необходимости, например продуктами и средствами гигиены.

Включить функцию округления можно в разделе «Помощь рядом» или личном кабинете в приложении «Яндекс Go», обновив его до последней версии. Далее нужно выбрать «Управление округлением» и настроить функцию для подходящего сервиса.

В день миллиона «округлянтов» «Яндекс» удвоит все округления заказов пользователей. Кроме того, в течение недели будут удваиваться все округления в специальных «круглых» категориях «Еды» и «Лавки».

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«Помощь рядом» — это социальный проект «Яндекса», созданный в марте 2020 г. Помимо организации поездок и помощи с товарами «Яндекс» бесплатно предоставляет благотворительным фондам свои сервисы для бизнеса и предлагает гранты на размещение социальной рекламы.