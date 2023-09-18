«Мегафон» улучшил связь в микрорайонах Костромы

Более 80 тыс. человек, проживающих в Центральном и Заволжском районах Костромы, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «Мегафона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE на улицах столицы региона.

Оператор построил новую сетевую инфраструктуру в низкочастотном диапазоне LTE. Его отличает увеличенная дальность сигнала, что позволяет охватить сетью 4G максимальные территории. Изменения затронули микрорайоны Паново, Малышково, Черноречье, Давыдовский, Жужелино, Ребровка и Якиманиха с множеством объектов социального назначения. В зону цифровых улучшений также вошли парк Берендеевка и парк аттракционов на Никитской «В гостях у сказки».

«Жилые районы – места высокой концентрации абонентов, где потребление голосовых и интернет услуг стабильно растет с каждым годом. Чтобы обеспечить устойчивость сигнала LTE и удовлетворить запросы потребителей наши технические специалисты активно работают над устранением «белых пятен» в покрытии сети. Оптимизируют уровни мощности и распределение частот для максимизации радиуса действия сигнала, чтобы жители могли пользоваться услугами связи везде независимо от местонахождения», – сказал Александр Мартынов, директор «Мегафона» в Костромской области.