«Мегафон» запустил дополнительный слой LTE на участке автотрассы «Москва–Санкт-Петербург»

«Мегафон» построил новые объекты инфраструктуры на участке федеральной автотрассы «Москва–Санкт-Петербург» в Тверской области. В результате проведенных работ автолюбители и пассажиры смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости выше 40 Мбит/с.

В начале осени «Мегафон» расширил зону покрытия и запустил дополнительный слой LTE. Изменения коснулись таких населенных пунктов, расположенных рядом с автомагистралью, как Старая Ведерня, Голениха и Воскресенское. Благодаря особенностям среднечастотного диапазона обеспечиваются более высокие скорости мобильного интернета и широкое покрытие.

«Федеральная бесплатная автотрасса М-10 «Россия» – одна из ключевых в нашей области, и является одним из самых загруженных участков региональной сети «Мегафона». Ежедневный пассажиропоток на отрезке пути в месте слияния М-10 и М-11 составляет более 5 тыс. человек, и наша задача обеспечить комфортное пользование цифровыми сервисами для абонентов. Наличие качественного сигнала на трассе помогает получить хорошую скорость передачи данных. В результате пользователи смогут быстро загрузить на смартфон информацию с дорожных карт, автоматически определить свое местоположение, узнать о местах заправки и общепита, вызвать помощь в случае происшествия, и все это в режиме реального времени», – сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

В 2023 г. чаще других по М-10 проезжали москвичи, они составили около 41% от трафика путешественников из других областей. Также популярностью автотрасса пользовалась у жителей Ленинградской, Новгородской, Нижегородской и Тульской областей.