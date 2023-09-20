«Яндекс маркет» вводит специальные зеленые цены

«Яндекс маркет» открыл доступ к специальным ценам практически на весь ассортимент товаров. Теперь пользователи сервиса могут получать дополнительную скидку при оплате заказов картой «Пэй» от «Яндекса» — она достигает до 30% от стоимости товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Цены на товары с дополнительной скидкой отмечены зеленым цветом, а скидка суммируется с другими акциями на маркетплейсе. Чтобы получить доступ к зеленым ценам, достаточно указать в способах оплаты виртуальную карту «Пэй» от «Яндекса», а если карты еще нет – завести ее бесплатно прямо во время оформления покупки.

«Маркет» сам инвестирует в зеленые цены: покупатели видят цену с учетом скидки, а продавцы получают полную стоимость товара, которую они установили. Это позволит покупателям воспользоваться выгодными предложениями, а продавцам - нарастить продажи.

По данным «Яндекс маркета» и GFK, цена — ключевой фактор для пользователей при выборе площадки для онлайн-покупок. Больше 60% клиентов маркетплейсов перед заказом сравнивают стоимость продукции на двух-трех интернет-площадках.

Зеленые цены уже могут увидеть все покупатели в приложении и на сайте «Маркета». Для получения скидки сейчас сервис предлагает заплатить картой «Плюса», потому что для многих это привычное название. Маркетплейс постепенно его обновит и заменит на карту «Пэй» для всех покупателей.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно 53,2 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 61,8 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».