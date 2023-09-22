МТС разогнала мобильный интернет на участке железной дороги Москва-Тула

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования на участке Московской железной дороги в Тульской области. На станциях и перегонах в Ясногорском и Заокском районах скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данному участку Московской железной дороги ежедневно с Курского вокзала отправляются электропоезда и составы дальнего следования направлением на Тулу, Орел, Курск, Белгород и другие города. В летнее время по нему также назначаются дополнительные поезда на Анапу, Ейск, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Сочи.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом по ходу железнодорожных путей и станций тульского участка Московской железной дороги в районе деревень Тетерево, Пахомово и Кортнево Заокского района, а также Бараново, СНТ «Геолог», «Кристалл» и до станции Шульгино Ясногорского района.

Покрытие получила и станция электропоездов Романовские дачи, откуда дачники разъезжаются по многочисленным СНТ и коттеджным посёлкам: СНТ «Поленовское-1», «Генэнерго», «Тетерево», «Виллалес».

Более 1500 местных жителей и дачников, которые проживают в этих деревнях и СНТ вдоль участка железной дороги, после модернизации сети МТС получили возможность даже в часы повышенной нагрузки на сеть на высокой скорости пользоваться всеми цифровыми сервисами, приложениями торговых сетей и банков, смотреть фильмы в HD-качестве, общаться с друзьями по видеосвязи, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.

«Наша Big Data с 1 января по 30 июня на участке железной дороги Москва-Тула, а также в районе станций Ясногорского и Заокского районов отметила прирост на 20% числа путешественников, приезжих дачников и туристов. Поэтому мы провели модернизацию сети. Комфортный «голос» и мобильный интернет нужны не только в пользовании навигатором, выборе экскурсионных маршрутов, гостиниц и точек общепита по прибытию, но и для комфортного путешествия. Многие пассажиры в пути просматривают ленты новостей, соцсети, делают онлайн-платежи, заказывают товары на маркетплейсах, созваниваются с коллегами и родными. Особенно популярны экосистемные сервисы – онлайн-кинотеатры и цифровые библиотеки с аудиокнигами и подкастами.», - сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.