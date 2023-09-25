МТС ускорила мобильный интернет в Тынде

МТС сообщила об усилении LTE-сети в столице БАМа. Установка дополнительного телеком-оборудования в Тынде позволила увеличить скорость мобильного интернета 30% в местах подготовки и проведения праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали.

Тынду называют столицей Байкало-Амурской магистрали. В начале 1970-х здесь располагалось главное строительное управление дороги и началась укладка основных линий БАМа. Тысячи работников со всей страны прибыли на грандиозную стройку, занимаясь возведением не только железнодорожной инфраструктуры, но и будущей столицы БАМа. В память о московских строителях в Тынде названы улица Красная Пресня, районы «Арбат» и «Сокольники», микрорайоны тындинских многоэтажек по своей архитектуре схожи с новостройками Москвы.

Для подготовки к 50-летию начала строительства Байкало-амурской магистрали МТС улучшила покрытие в спальных районах города и центральной его части, где располагается «БАМовский Арбат» – обновленная территория с несколькими зонами отдыха, игровыми площадками, специальными качелями и парковой зоной, а также в районе стадиона «БАМ» – главной спортивной арены Тынды – основное место проведения не только спортивных соревнований, но и различных массовых и праздничных мероприятий. Жители и гости города могут вести прямую трансляцию в социальных сетях во время концертов и выступлений местных и приглашенных коллективов, размещать селфи с артистами или видео наиболее ярких моментов выступлений.

Скорости мобильного интернета МТС выросли также на основных транспортных артериях Тынды – железнодорожном вокзале и главной городской магистрали Красной Пресне. Благодаря скоростном интернету участники праздничных мероприятий, почетные гости, артисты, прибывая в северную столицу Амурской области, могут оперативно заказать трансферт, забронировать номер в гостинице и онлайн купить билеты на самолет или поезд.

«Тында является крупным транспортным узлом на Дальнем Востоке. Ежегодно БАМ перевозит более 15 млн тонн грузов и около 12 млн пассажиров в год. С введением в эксплуатацию второго пути БАМа грузовые и пассажирские потоки значительно увеличатся. Мы провели работу по улучшению качества связи с запасом ёмкости, чтобы обеспечить потребности перевозчиков, пассажиров и жителей столицы БАМа качественной связью», – отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.